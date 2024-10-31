¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤Î¸µºÊ¥¸¥§¥Ê¡¦¥Ç¥£¡¼¥ï¥ó¤Îº§Ìó¼Ô¤¬Ææ¤ÎÅê¹Æ¡¡¥¾¡¼¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤È¤ÎÇË¶É¤òÓÞ¾Ð¤«
¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤È¥¾¡¼¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Îº§ÌóÇË´þ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤Î¸µºÊ¤Î¥¸¥§¥Ê¡¦¥Ç¥£¡¼¥ï¥ó¤Èº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥«¥¸¡¼¤¬SNS¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆæ¤á¤¤¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤È¥¾¡¼¥¤¤ÎÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤³¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£°ìÌÌ¤Ë¡ÖHAHAHA¡×¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¾Ð¾Ð¾Ð¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤È¥¸¥§¥Ê¤Ï2018Ç¯4·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤Î¿Íµ¤±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤ÎÍø±×¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò½ä¤Ã¤ÆË¡Åª¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤È¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤Î´Ö¤Ë¤â³Î¼¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥¢¥á¥ê¥«¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤È¥¸¥§¥Ê¤Ï2018Ç¯10·î¤«¤é¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¸½ºßº§ÌóÃæ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë2»ù¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤È¥¾¡¼¥¤¤Î¾õ¶·¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¹¬¤»¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤¿¤Á¤Îº§ÌóÇË´þ¤ò¤¤¤¤µ¤Ì£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â¡£¤·¤«¤·¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¤³¤ÎÀâ¤òÈÝÄê¡£¼¡¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤¿TikTok¤ÎÅê¹Æ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤À¤È¿·Ê¹¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÍÁ³¤Îº§ÌóÇË´þ¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤È¥¾¡¼¥¤¡£»¨»ï¡Ø¥Ô¡¼¥×¥ë¡Ù¤ÏÀè½µËöÇË¶É¤·¤¿¤È¤¤¤¦´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇË¶ÉÍýÍ³¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£º§ÌóÇË´þ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢2¿Í¤¬¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡õ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¼¥ë¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÎSF¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¨¥ó¥¿¥á¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤È¥¾¡¼¥¤¤ÎÂ¾¤Ë¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¥Ã¥È¤ä¥ì¥¢¡¦¥»¥É¥¥¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥æ¥¡¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£»£±Æ¤ÏÍèÇ¯¤Î½Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤â²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£