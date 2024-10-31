¥ä¥¯¥ë¥È°éÀ®3°Ì¡¦²¼Àî¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¡×¡¡ºÇÂ®137¥¥í¤Î²¼¼êÅê¤²±¦ÏÓ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦²¼Àî¤¬¿·³ã»ÔÆâ¤ÇµåÃÄ¤Î»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼±¦ÏÓ¤Ç¡¢º£µ¨¤«¤é»²Àï¤·¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î102»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡ÖÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºÇÂ®¤Ï137¥¥í¤Ç¤â¡¢2·³Àï¤ÎÅêµå¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¿¾®Àî½ß»ÊGM¤Ï¡Ö¹â¤á¤Îµå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ÆÃ¥»°¿¶Î¨¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£²¼¼êÅê¤²¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¼ê¤ÎDeNA¡¦ÃæÀîñ¥¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤éµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡Öµå¤Îµ°Æ»¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È²¼Àî¡£¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óÆÃÍ¤ÎÉâ¤¾å¤¬¤ëµ°Æ»¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤Ø¤Î¡ÈÉâ¾å¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£