¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤âÀª¤¤ÉÕ¤¯¡×µð¿Í¤Ç¸½Ìò»þÂå¤Ï¡ÖÄ»¿Í¡×¡¡¿·Ç¤¥³¡¼¥Á¤¬¼ã¼ê£³¿Í¶¯²½»ØÄê
¡¡¿·Ç¤¤Îµð¿Í¡¦¾¾ËÜÅ¯Ìé³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê£³¿Í¤ò¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡££²·³³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿£²£²Ç¯°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤âÀª¤¤ÉÕ¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÉ¬¤ºÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀõÌî¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢ÇëÈø¤Î£³¿Í¤Ç¡Ê³°ÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î³°Ìî¤Ï´Ý¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡¢»Ä¤ë£±ÏÈ¤òÁè¤Ã¤ÆÀõÌî¤¬£´£°»î¹ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬£µ£¹»î¹ç¡¢ÇëÈø¤¬£µ£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Î¡È¸°¡É¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤À¡£¼«¿È¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤Ë¡ÖÄ»¿Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢°éÀ®½Ð¿ÈÌî¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î¿·¿Í²¦¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¼éÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»î¹ç¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¤ªÁ°¤À¤Ã¤¿¤éÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£Çµå¾ì¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¤¿¡£¡Ö´Ý¤äÄ¹Ìî¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥Á¡¼¥à¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¼ãÉð¼Ô¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢·Ð¸³¤ò´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë