ユベントスvsパルマ スタメン発表
[10.30 セリエA第10節](アリアンツ・スタジアム)
※28:45開始
<出場メンバー>
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 6 ダニーロ
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
DF 32 フアン・ダビド・カバル
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 16 ウェストン・マッケニー
MF 19 ケフレン・テュラム
FW 7 フランシスコ・コンセイソン
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
FW 22 ティモシー・ウェア
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 15 ピエール・カルル
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
DF 41 Javier Gil
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 17 V. Adžić
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
FW 10 ケナン・ユルディズ
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 20 アントワーヌ・エノー
DF 26 ウォヨ・クリバリ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 27 エルナニ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
※28:45開始
<出場メンバー>
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 6 ダニーロ
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
DF 32 フアン・ダビド・カバル
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 16 ウェストン・マッケニー
MF 19 ケフレン・テュラム
FW 7 フランシスコ・コンセイソン
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 15 ピエール・カルル
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
DF 41 Javier Gil
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 17 V. Adžić
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
FW 10 ケナン・ユルディズ
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 20 アントワーヌ・エノー
DF 26 ウォヨ・クリバリ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 3 ジョルダン・オソリオ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 27 エルナニ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります