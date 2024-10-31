[10.30 セリエA第10節](アリアンツ・スタジアム)

※28:45開始

<出場メンバー>

[ユベントス]

先発

GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ

DF 4 フェデリコ・ガッティ

DF 6 ダニーロ

DF 27 アンドレア・カンビアーゾ

DF 32 フアン・ダビド・カバル

MF 5 マヌエル・ロカテッリ

MF 16 ウェストン・マッケニー

MF 19 ケフレン・テュラム

FW 7 フランシスコ・コンセイソン

FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ

FW 22 ティモシー・ウェア

控え

GK 1 マッティア・ペリン

GK 23 カルロ・ピンソーリョ

DF 15 ピエール・カルル

DF 37 ニコロ・サヴォーナ

DF 40 ヨナス・ルーヒ

DF 41 Javier Gil

MF 8 トゥーン・コープマイネルス

MF 17 V. Adžić

MF 21 ニコロ・ファジョーリ

FW 10 ケナン・ユルディズ

FW 51 サムエル・ムバングラ

監督

チアゴ・モッタ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 4 ボトンド・バログ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 20 アントワーヌ・エノー

DF 26 ウォヨ・クリバリ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 28 バレンティン・ミハイラ

MF 98 デニス・マン

FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー

控え

GK 1 レアンドロ・チチソラ

GK 40 エドアルド・コルヴィ

DF 3 ジョルダン・オソリオ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 46 ジョバンニ・レオーニ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 23 ドリサ・カマラ

MF 27 エルナニ

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ

FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト

FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ

FW 61 アナス・ハジ・モハメド

監督

Fabio Pecchia

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります