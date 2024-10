長澤まさみさんらが登場「NODA・MAP」新作ロンドン公演　舞台の一部が公開　

劇作家・野田秀樹さん率いる「NODA・MAP」の新作のロンドン公演を前に、俳優の長澤まさみさんや松本潤さんらが登場する舞台の一部が報道陣に公開されました。



野田秀樹さんの舞台「正三角関係」、英語タイトル「Love in Action」は日本国内3都市での公演を経て、10月31日から11月2日までロンドンで上演されます。



ロシアの文豪ドストエフスキーの小説「カラマーゾフの兄弟」をベースに1945年8月の長崎を舞台にした法廷劇で、物語の鍵を握る3兄弟を松本潤さん、永山瑛太さん、長澤まさみさん、父親を竹中直人さんが演じます。



NODA・MAPのロンドン公演は2003年から行われていて、松たか子さんや上川隆也さんらが出演した「Q:A Night At The Kabuki」以来、2年ぶりとなります。