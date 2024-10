櫻坂46の最新シングル「I want tomorrow to come」が、51万5826PTを記録し、自身通算9作目となる1位を獲得した。週間ポイントの内訳は、CD:48万7957PT/デジタルシングル(単曲):1501PT/デジタルシングル(バンドル):−/ストリーミング:2万6368PT。本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」で初週48.8万枚を売り上げ、初登場1位に。また同日付「週間ストリーミングランキング」では4位にランクインしており、CD売上枚数のポイントが大きくけん引しつつ、ストリーミングのポイントも積み上げ、合算シングルでの1位獲得となった。

また櫻坂46は、同日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも、シングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたデジタルアルバム『I want tomorrow to come (Special Edition)』が1位となっており、オリコン週間音楽ランキング【※1】3冠となった。そのほか最新の「週間合算シングルランキング」では、5位にCreepy Nutsの『オトノケ - Otonoke』がランクイン。本作は、同日付「週間ストリーミングランキング」では1位を獲得。同日付「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で4位にランクインしており、これらデジタルのポイントが好調で合算シングル5位に。先々週10/21付から3週連続の週間合算シングルランキングTOP10入りとなった。【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング【合算シングルランキングとは】合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照PT=ポイント。今年度は「2023年12月25日付」よりスタート「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2024年11月4日付:集計期間:2024年10月21日〜27日)>