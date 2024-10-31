ZEROBASEONE¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¼ýÏ¿ºîÉÊ¤¬±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ZEROBASEONE¤ÎºÇ¿·²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¡Ø2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN¡Ù¤¬¡¢10·î31ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖDVD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö½µ´ÖBlu-ray Disc¡Ê°Ê²¼BD¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£²»³ÚºîÉÊ¤ÎDVD¤ÈBD¤ò¹ç·×¤·¤¿¡Ö½µ´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¼¥Ù¥ï¥ó¤Î¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥óBD¡¿DVD¥¸¥ã¥±¼Ì
¡¡½é½µÇä¾å¤Ï¡¢DVD¡§1.6ËüËç¡¢BD¡§1.1ËüËç¤Ç·×2.7ËüËç¡£³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ½é¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ZEROBASEONEÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN¡Ù¤«¤é¡¢3·î24Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡£2024Ç¯4·î1ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤æ¤é¤æ¤é -±¿Ì¿¤Î²Ö-¡×¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö2023Ç¯12·î25ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
DVD¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï1999Ç¯4·î5ÆüÉÕ¡Á½¸·×³«»Ï
BD¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2008Ç¯7·î7ÆüÉÕ¡Á½¸·×³«»Ï
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦Blu-ray Disc¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2013Ç¯10·î14ÆüÉÕ¡Á½¸·×³«»Ï
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯11·î4ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î21Æü¡Á27Æü¡Ë¡ä
¡¡½é½µÇä¾å¤Ï¡¢DVD¡§1.6ËüËç¡¢BD¡§1.1ËüËç¤Ç·×2.7ËüËç¡£³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ½é¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ZEROBASEONEÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN¡Ù¤«¤é¡¢3·î24Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡£2024Ç¯4·î1ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤æ¤é¤æ¤é -±¿Ì¿¤Î²Ö-¡×¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö2023Ç¯12·î25ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
DVD¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï1999Ç¯4·î5ÆüÉÕ¡Á½¸·×³«»Ï
BD¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2008Ç¯7·î7ÆüÉÕ¡Á½¸·×³«»Ï
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦Blu-ray Disc¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2013Ç¯10·î14ÆüÉÕ¡Á½¸·×³«»Ï
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯11·î4ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î21Æü¡Á27Æü¡Ë¡ä