[10.30 セリエA第10節](カルロ・カステラッニ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[エンポリ]

先発

GK 23 デイビス・バスケス

DF 2 サバ・ゴグリチゼ

DF 21 マッティア・ビティ

DF 34 アルディアン・イスマイリ

MF 8 ファウスティーノ・アンジョリン

MF 10 ヤコポ・ファッツィーニ

MF 11 エマニュエル・ギャシ

MF 13 リベラト・カカーチェ

MF 17 オラ・ソルバッケン

MF 93 ユセフ・マレフ

FW 29 ロレンツォ・コロンボ

控え

GK 12 J. Seghetti

GK 98 フェデリコ・ブランコリーニ

DF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ

DF 7 ジュニア・サンビア

DF 22 マッティア・デ・シリオ

DF 31 L. Tosto

DF 35 L. Marianucci

MF 5 アルベルト・グラッシ

MF 6 リアム・ヘンダーソン

MF 16 L. Belardinelli

MF 32 ニコラス・ハース

FW 9 ピエトロ・ペッレグリ

FW 19 エマニュエル・エコング

FW 90 I. Konate

監督

ロベルト・ダベルサ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 31 Y. Bisseck

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 2 デンゼル・ダンフリース

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 42 T. Palacios

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 52 T. Berenbruch

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります