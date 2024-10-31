エンポリvsインテル スタメン発表
[10.30 セリエA第10節](カルロ・カステラッニ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[エンポリ]
先発
GK 23 デイビス・バスケス
DF 2 サバ・ゴグリチゼ
DF 21 マッティア・ビティ
DF 34 アルディアン・イスマイリ
MF 8 ファウスティーノ・アンジョリン
MF 10 ヤコポ・ファッツィーニ
MF 11 エマニュエル・ギャシ
MF 13 リベラト・カカーチェ
MF 17 オラ・ソルバッケン
MF 93 ユセフ・マレフ
FW 29 ロレンツォ・コロンボ
控え
GK 12 J. Seghetti
GK 98 フェデリコ・ブランコリーニ
DF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ
DF 7 ジュニア・サンビア
DF 22 マッティア・デ・シリオ
DF 31 L. Tosto
DF 35 L. Marianucci
MF 5 アルベルト・グラッシ
MF 6 リアム・ヘンダーソン
MF 16 L. Belardinelli
MF 32 ニコラス・ハース
FW 9 ピエトロ・ペッレグリ
FW 19 エマニュエル・エコング
FW 90 I. Konate
監督
ロベルト・ダベルサ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※26:30開始
<出場メンバー>
[エンポリ]
先発
GK 23 デイビス・バスケス
DF 2 サバ・ゴグリチゼ
DF 21 マッティア・ビティ
DF 34 アルディアン・イスマイリ
MF 8 ファウスティーノ・アンジョリン
MF 10 ヤコポ・ファッツィーニ
MF 11 エマニュエル・ギャシ
MF 13 リベラト・カカーチェ
MF 17 オラ・ソルバッケン
FW 29 ロレンツォ・コロンボ
控え
GK 12 J. Seghetti
GK 98 フェデリコ・ブランコリーニ
DF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ
DF 7 ジュニア・サンビア
DF 22 マッティア・デ・シリオ
DF 31 L. Tosto
DF 35 L. Marianucci
MF 5 アルベルト・グラッシ
MF 6 リアム・ヘンダーソン
MF 16 L. Belardinelli
MF 32 ニコラス・ハース
FW 9 ピエトロ・ペッレグリ
FW 19 エマニュエル・エコング
FW 90 I. Konate
監督
ロベルト・ダベルサ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります