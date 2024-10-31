フェイエノールトvsアヤックス スタメン発表
[10.30 オランダ・エールディビジ第4節](スタディオン・フェイエノールト)
※26:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 27 A. Milambo
MF 38 イブラヒム・オスマン
FW 9 上田綺世
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 2 バルト ニューコープ
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 2 D. Rensch
DF 4 J. Hato
DF 15 Y. Baas
DF 37 ヨシプ シュタロ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 8 ケネト テイラー
MF 18 デイヴィ クラーセン
FW 10 チュバ・アクポム
FW 11 M. Godts
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 J. Gorter
GK 40 ディアント・ラマイ
DF 3 A. Gaaei
DF 5 O. Wijndal
DF 13 A. Kaplan
DF 24 ダニエレ・ルガーニ
MF 21 ブランコ ファン デン ボーメン
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 20 ベルトラン・トラオレ
FW 23 ステーフェン ベルハイス
FW 29 C. Rasmussen
監督
Francesco Farioli
※26:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 Igor Paixão
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 2 バルト ニューコープ
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 2 D. Rensch
DF 4 J. Hato
DF 15 Y. Baas
DF 37 ヨシプ シュタロ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 8 ケネト テイラー
MF 18 デイヴィ クラーセン
FW 10 チュバ・アクポム
FW 11 M. Godts
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 J. Gorter
GK 40 ディアント・ラマイ
DF 3 A. Gaaei
DF 5 O. Wijndal
DF 13 A. Kaplan
DF 24 ダニエレ・ルガーニ
MF 21 ブランコ ファン デン ボーメン
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 20 ベルトラン・トラオレ
FW 23 ステーフェン ベルハイス
FW 29 C. Rasmussen
監督
Francesco Farioli
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります