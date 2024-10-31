[10.30 オランダ・エールディビジ第4節](スタディオン・フェイエノールト)

※26:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 18 G. Trauner

DF 26 G. Read

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 Igor Paixão

MF 27 A. Milambo

MF 38 イブラヒム・オスマン

FW 9 上田綺世

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 21 P. Andreev

DF 2 バルト ニューコープ

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 15 F. González

MF 6 R. Zerrouki

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 23 A. Hadj Moussa

監督

ブライアン プリスケ

[アヤックス]

先発

GK 22 レムコ・パスヴェール

DF 2 D. Rensch

DF 4 J. Hato

DF 15 Y. Baas

DF 37 ヨシプ シュタロ

MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 8 ケネト テイラー

MF 18 デイヴィ クラーセン

FW 10 チュバ・アクポム

FW 11 M. Godts

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 12 J. Gorter

GK 40 ディアント・ラマイ

DF 3 A. Gaaei

DF 5 O. Wijndal

DF 13 A. Kaplan

DF 24 ダニエレ・ルガーニ

MF 21 ブランコ ファン デン ボーメン

MF 28 K. Fitz-Jim

FW 9 ブライアン・ブロビー

FW 20 ベルトラン・トラオレ

FW 23 ステーフェン ベルハイス

FW 29 C. Rasmussen

監督

Francesco Farioli

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります