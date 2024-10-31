31日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比100円安の3万9390円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9277.39円に対しては112.61円高。出来高は1万109枚となっている。



TOPIX先物期近は2703.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.22ポイント安で推移。





○主要先物価格・2時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39390 -100 10109

日経225mini 39385 -105 214885

TOPIX先物 2703.5 -11.5 11376

JPX日経400先物 24640 -125 1762

グロース指数先物 615 +0 910

東証REIT指数先物 売買不成立



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