　31日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比100円安の3万9390円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9277.39円に対しては112.61円高。出来高は1万109枚となっている。

　TOPIX先物期近は2703.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.22ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39390　　　　　-100　　　 10109
日経225mini 　　　　　　 39385　　　　　-105　　　214885
TOPIX先物 　　　　　　　2703.5　　　　 -11.5　　　 11376
JPX日経400先物　　　　　 24640　　　　　-125　　　　1762
グロース指数先物　　　　　 615　　　　　　+0　　　　 910
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース