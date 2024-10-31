¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ì¡ÛÀ¾ÅçµÁÂ§¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÇòÀ±Æ¨¤¹¡Ö¤È¤ó¤ÀÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Ç·¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè£·Àï¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£ÅÇÕ¡×¤Ï£³£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£¶£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£½àÍ¥£±£²£Ò¤ÏÆ¨¤²¤ì¤Ð£ÖÀï¤Î£±ÏÈ¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬²ù¤·¤¤£²Ãå¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¡£¤È¤ó¤ÀÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë£±£³¹æµ¡¤Ï¶¯ÎÏ¡£¡ÖÆÃ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤ÏÃæ´ÖÂ¡£Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤·¡¢¥È¥Ã¥×µé¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Á°Áà¼Ô¤¬»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£¸·î¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¤Ç»Ë¾å£µ¿ÍÌÜ¤Î£³£°£°£°¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¸Å¹ë¤Ë¿ê¤¨¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡Àï¤âÂÅ¶¨¤Ê¤¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤«¤éÅöÃÏ½é¡¢ÄÌ»»£±£°£°£Ö¤ÎÂçÂæ¤ËÄ©¤à¡£