DIALOGUE＋、13thシングル「アリバイなカーテシー」発売決定。アニメ『妃教育から逃げたい私』EDテーマに起用
DIALOGUE＋が、自身13枚目のシングル「アリバイなカーテシー」を2025年3月5日に発売することが明らかとなった。
さらに、本楽曲が2025年1月5日より放送開始予定のTVアニメ『妃教育から逃げたい私』のエンディングテーマに起用されることも合わせて発表となった。
初回限定盤には今作のリードトラックにもなっている「アリバイなカーテシー」のミュージックビデオ、メイキング映像に加え、現在開催中の自身初となるライブハウスツアー＜チャンバワンバjourney!!＞の神奈川公演と、バンドライブ＜DIALOGUE＋ BAND Assemble!!!!!!!!＞の音源を収録した特典CDも付属。
13thシングル「アリバイなカーテシー」
【初回限定盤（3CD＋Blu-ray）】 PCCG-02422 /4,400円(税込)
【通常盤(CD only)】 PCCG-02423 /1,400円(税込)
[収録内容] ※全形態共通
1. アリバイなカーテシー
作詞：古屋真 作曲：田淵智也 編曲：中山真斗
2. カクノゴトキdance
作詞：田淵智也 作曲：sumeshiii a.k.a.バーチャルお寿司 編曲：中山真斗
3. アリバイなカーテシー(TV Size Ver.)
4. アリバイなカーテシー(Instrumental)
5. カクノゴトキdance (Instrumental)
・初回限定盤特典
フルカラーブックレット（12P）
特典LIVE CD
[1] ライブハウスツアー「チャンバワンバjourney!!」神奈川公演
[2] バンドライブ「DIALOGUE＋ BAND Assemble!!!!!!!!」
・特典Blu-ray Disc
「アリバイなカーテシー」ミュージックビデオ・メイキング
※特典内容につきましては、変更となる場合がございます。
12thシングル「TREASURE！」
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】PCCG-02414 /3,000円(税込)
【通常盤(CD only)】PCCG-02415/ 1,400円(税込)
[収録内容] ※全形態共通
1. TREASURE！
作詞：大胡田なつき 作曲・編曲：Akki
2. ロックンロール！
作詞：田淵智也 作曲・編曲：林直大(SOVA)
3. TREASURE！(TV Size Ver.)
4. TREASURE！(Instrumental)
5. ロックンロール！(Instrumental)
・初回限定盤特典
フルカラーブックレット（12P）
特典Blu-ray Disc
「TREASURE！」ミュージックビデオ・メイキング
ライブハウスツアー「チャンバワンバjourney!!」バックステージ映像
※特典内容につきましては、変更となる場合がございます。
関連リンク
◆DIALOGUE＋ オフィシャルリンク