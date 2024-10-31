ÇðÌÚÍ³µª¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤ÄÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¡õÍá°á»ÑÈäÏª¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡×É½»æÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/10/31¡Û¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬¡¢31ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë48¹æ¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡¦ÆÃÊÌÉÕÏ¿8P¾®ºý»Ò¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇðÌÚÍ³µª¡¢ÈþÃ«´ÖºÝÎ©¤ÄÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È
ËÜ»ïÁÏ´©45¼þÇ¯µÇ°´ë²è¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥Ó¥¢Âè7ÃÆ¤Ï¡¢¸½Ìò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡¢¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤³¤ÈÇðÌÚ¡£4·î¤Ë17Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿AKB48¤òÂ´¶È¸å¡¢½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ»ï¤Ø¤Î½éÅÐ¾ì¤Ï2010Ç¯¡£°ÊÍè¡¢14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ½»æ¤ò¾þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÖÏÂ¡×¥Æ¥¤¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£Íá°á»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ë¿§Çò¤ÎÈ©¡¢²¼Ãå»Ñ¤Ê¤É¡¢Ëá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¡õÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ»ï¤ÈÇðÌÚ¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÇðÌÚÍ³µª´°Á´ÈÇ¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï²ÃÆ£°¦Íü¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¡Ê¶â´Ý¼Ó´õ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇðÌÚÍ³µª¡¢ÈþÃ«´ÖºÝÎ©¤ÄÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÇðÌÚÍ³µª¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡×É½»æÅÐ¾ì
ËÜ»ïÁÏ´©45¼þÇ¯µÇ°´ë²è¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥Ó¥¢Âè7ÃÆ¤Ï¡¢¸½Ìò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡¢¡È¤æ¤¤ê¤ó¡É¤³¤ÈÇðÌÚ¡£4·î¤Ë17Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿AKB48¤òÂ´¶È¸å¡¢½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ»ï¤Ø¤Î½éÅÐ¾ì¤Ï2010Ç¯¡£°ÊÍè¡¢14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ½»æ¤ò¾þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡²ÃÆ£°¦Íü¡õ¼ç¿Í¸ø¡Ê¶â´Ý¼Ó´õ¡Ë¤âÅÐ¾ì
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï²ÃÆ£°¦Íü¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¡Ê¶â´Ý¼Ó´õ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û