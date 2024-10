【Horizon Zero Dawn Remastered】10月31日 発売価格:5,480円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5/PC用アクションRPG「Horizon Zero Dawn Remastered」を10月31日に発売する。価格は5,480円。

「Horizon Zero Dawn」(PS4版)または「Horizon Zero Dawn Complete Edition」(PS5/PS4/PC版)を持っている人は、PS5とPC(SteamまたはEpic Game Store経由)のどちらでも「Horizon Zero Dawn Remastered」のダウンロード版に有償(1,000円)でアップグレードできる。

「Horizon Zero Dawn」は、2017年3月にプレイステーション 4向けに発売されたオープンワールド・アクションRPG。本作は、そのリマスター版で、グラフィックスなどが大幅に改良されている。

すでにプレイ済みの人には、過去のセーブゲームが読み込まれるよう設定されているため、New Game+に挑戦したり、過去にアンロックした衣装やカスタマイズを装備してフォトモードを楽しんだりもできる。

アーロイの始まりの冒険がリマスター版で登場!

【Horizon Zero Dawn Remastered - Announce Trailer | PS5 & PC Games】

本作では、10時間以上にわたって再録された会話や、モーキャップのほか、グラフィックスも大幅に改良されている。凍り付いた山々、うっそうとしたジャングル、荒涼とした砂漠など、このゲームの自然豊かな世界が、最新ビジュアルと4K(※1)グラフィックスによって表現され、ファストトラベルも一瞬で移動できるようになっている。キャラクターモデルやレンダリングも現世代に合わせて進化し、ストーリーに登場する魅力的なキャラクターたちもアップグレードしている。

PC版には、トロフィーに対応したPlayStation オーバーレイが含まれおり、ウルトラワイド解像度、NVIDIA DLSS 3、フレーム生成技術(※2)を持つAMD FSR 3.1など、独自の最新技術が備わっている。なお、PC版をプレイするにはPlayStation Networkのアカウントが必要となる。

(※1)4K解像度には、対応する4Kテレビまたはディスプレイが必要。

(※2)対応するPCとグラフィックスカードが必要。

PS5 Proをネイティブサポート

本作は、プレイステーション 5 Proをネイティブサポートしている。PS5 Proの性能を最大限に引き出すために改良された数々のグラフィックス機能が搭載され、高い品質でのより高速なフレームレートを実現している。PS5版をベースに改良された数々のグラフィックス機能には、より高画質な雲、より優れた被写界深度、よりリアルな大気表現、草木の描画距離の拡大、肌や髪のシェーダーの改良といった、様々な体験を可能にする多くの要素が含まれている。

【注意事項など】

PS4用「Horizon Zero Dawn」のパッケージ版を持っている人は、PS5向けソフトウェア(ダウンロード版)をダウンロードしたりプレイしたりするには、その都度ディスクをPS5本体に挿入する必要がある。またPS5アップグレードにはPlayStation Network(PSN)のアカウントが必要となる。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Europe. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.