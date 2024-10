Homecomingsが、11月27日にリリースされるメジャー3rdアルバム『see you, frail angel. sea adore you.』の収録内容を発表した。今作は前作『New Neighbors』から約1年半ぶり、3人体制となって初のリリースとなる。CDにはUSEN J-POPチャート1位を獲得した映画『三日月とネコ』主題歌「Moon Shaped」に加え、アニメ『響け!ユーフォニアム』のキャラクターソングとして書き下ろされた楽曲のセルフカバー「Tenderly, two line」など全12曲を収録。

Major 3rd ALBUM『see you, frail angel. sea adore you.』



2024年11月27日(水)リリースCD予約:https://lnk.to/Homecomings_6thalPre-Add / Pre-Save:https://lnk.to/seeyou_fasay特設サイト:https://seeyou-frailangel-seaadoreyou.ponycanyon.co.jp【CD+Blu-ray】PCCA-06348/税込6,050円【CD Only】PCCA-06349/税込3,300円CD収録曲01. angel near you02. slowboat03. Moon Shaped04. blue poetry05. luminous06. ghostpia07. recall (I'm with you)08. (all the bright places)09. torch song10. Tenderly, two line11. Air12. kaigansenBlu-ray収録内容<Homecomings Chamber Set at Billboard Live TOKYO 2024>01. Blue Hour02. Moon Shaped03. ラプス04. Here05. euphoria / ユーフォリア06. 光の庭と魚の夢07. Smoke08. Songbirds09. US / アス10. Elephant【ショップ別先着購入特典】Amazon.co.jp:メガジャケ楽天ブックス:アクリルキーホルダーセブンネットショッピング:トートバッグタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:A5クリアファイル(TOWER ver.)全国HMV/HMV&BOOKS online:A5クリアファイル(HMV ver.)