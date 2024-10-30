¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¿É¸ý¥¨¡¼¥ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë²ò¼á¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºûÀîµÈ¹¯¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ´¤Æ¤¤Ë¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024¡¡Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½5DeNA¡Ê30Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½é½Ð¾ì¤Î¼ãÂë¤¬ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¡£4Ç¯ÌÜ¤ÎºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é°ÂÂÇ¤È½éÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤ÏÊä»¦¤â·è¤á¡¢Áö¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡29Æü¤ÎÌë¡¢ÆàÎÉ¸¶¹À¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤Î»î¹ç¡Ê30Æü¡Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡£¤½¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤¿ºûÀî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¡×¤È¿´Ìö¤é¤»¤¿¡£
¡¡»î¹çÅöÆü¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤È¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤Ä¤ì¤Ê¤¤°ì¸À¤Ç¤â¡¢ºûÀî¤Ï¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤ï¤ó¤Ç¤·¤ç¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡£2·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î°Õ¿Þ¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¡¢Í¾·×¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö9ÈÖº¸Íã¡×¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¡ÊÌîµå¤ò¡Ë¤ä¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£°à½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£¶ÛÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½éÂÇÀÊ¤Ï»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£Â³¤¯6²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ç¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ËÁÀ¤¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¥±¥¤¤Î¹â¤á¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¡¢º¸Á°¤Ø¤Î¼«¿È½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏÆóÅð¤â·è¤á¤¿¡£7²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ÆóÁö¤ÎËÜÎÝÀ¸´Ô¤òÁË»ß¤¹¤ëÁ÷µå¤âÈäÏª¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄË¤¤¹õÀ±¤Ë¤â¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏºûÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÂçÉñÂæ¤ËÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤âÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£À®Ä¹³ô¤¬ÂçÉñÂæ¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë