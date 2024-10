株式会社ポケモンが30日に、スマートフォン向けポケモンカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket』通称『ポケポケ』の正式サービスを開始。午前11時に配信が開始されると、X(旧:Twitter)でトレンド1位になるなど注目されています。

■懐かしいイラストから新規イラストまで多くのカードが登場

ゲームが配信されるとイラストも話題となり、SNSでは「ポケカのイラストってキレイだし集めるだけで楽しそう」や「集めてイラスト見るだけでも楽しいかもしれない」、「イラストめちゃくちゃキレイでコレクター魂に火がつきそう」といった、カードをコレクションしたいという思いが多くあがりました。

ゲーム内にはポケモンカードが販売を開始した1996年に初公開された『ピカチュウ』のイラストをはじめとしたポケモンやトレーナーズのカードが多く登場し、そのイラストは懐かしのものから本作で初公開になるイラストなど多岐にわたります。イラストの種類の多さに「懐かしいイラストのカードをみて感動した」、「小さい頃に集めてた時と同じイラストのカードが出てきてうれしくなっちゃった」と懐かしむコメントもあがりました。

29日に行われた配信記念イベントでは、ゲームの特徴としてポケモンを集めるコレクション要素にも力を入れていることが発表されました。ゲームには集めたカードを一覧化する『図鑑』、ボード上にお気に入りのカードを飾る『コレクションボード』、集めたカードを表紙のついたファイルにまとめることができる『コレクションファイル』の機能が備わっているといいます。

さらに、ゲームのプロデューサー・廣部圭太さんは「コレクションの楽しみ方は人それぞれですので様々な楽しみ方ができるような機能を用意してあります」と語るなど、SNSでも話題となっていた“コレクション”という要素が今作の特徴の一つになっているということです。

