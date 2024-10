ACIDMANが本日10月30日、神奈川・ KT Zepp Yokohamaにて<This is ACIDMAN 2024>を開催した。同公演では2025年の全国ツアー<ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025">開催に加え、そのツアーファイナルが7年ぶり7度目の日本武道館ワンマンであることが発表となった。“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで行われる<This is ACIDMAN>は、2021年以降、毎年開催されているワンマンライブだ。シングル曲やミュージックビデオが存在する楽曲で構成される“ACIDMANの入門編”としても最適な内容が魅力。また、独自の世界観を持つ楽曲をさらに魅せる映像演出に加え、事前公開されるセットリストや、そのファン投票など、趣向を凝らしたライブシリーズとしてファンから好評を博している。

■<ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025">

03月20日(木/祝) 愛知・Zepp Nagoya

04月13日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

04月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside

05月04日(日/祝) 福岡・Zepp Fukuoka

05月25日(日) 宮城・SENDAI GIGS

06月13日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama

06月21日(土) 新潟・NIIGATA LOTS

07月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo

07月18日(金) 埼玉・ウェスタ川越

10月26日(日) 東京・日本武道館

■楽曲「sonet」リリース情報

●デジタル先行配信:2024年12月2日(月)00:00配信開始

※連続ドラマW『ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』最終話放送終了1時間後

●シングルCD:2025年1月8日(水)発売

予約URL:https://acidman.lnk.to/sonetPR



【初回限定盤(CD+Blu-ray)】TYCT-39265 / \6,600(税込)

・紙ジャケット仕様

※初回プレス分のみ:応募抽選シリアルナンバー封入

▼CD収録内容

「sonet」※WOWOW『連続ドラマW ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー』最終話エンディングテーマ

「sonet (Instrumental)」

<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト” >at LINE CUBE SHIBUYA[2024.8.11]LIVE音源

▼Blu-ray収録内容

<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA [2024.8.11]



【通常盤(CD)】TYCT-30152 / \1,500(税込)

・紙ジャケット仕様

※初回プレス分のみ:応募抽選シリアルナンバー封入

▼CD収録内容

「sonet」※WOWOW「連続ドラマW ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー」最終話エンディグテーマ

「sonet (Instrumental)」

<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA[2024.8.11]LIVE音源

<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA[2024.8.11]LIVE音源

■<ACIDMAN「sonet」発売記念ライブ&壇上交流会>



2025年1月11日(土) 東京・Zepp Haneda

open16:00 / start17:00

▼タイムスケジュール(予定)

・17:00〜18:30:「sonet」発売記念ワンマンライブ

・19:00〜: 壇上交流会

▼チケット

6,500円(税込) /学割 4,500円(税込)

※未就学児童無料

【オフィシャル先行】

受付期間:10月18日(金)19:00〜11月10日(日) 23:59

▼壇上交流会

※ACIDMAN初の試みによるファン参加型イベント。新曲「sonet」の初披露に加え、「sonet」CD購入者全員を対象に、ライブ終了後、機材を残した壇上にてACIDMANのメンバー3人との握手会を実施。“メンバーと共にステージに上がる”という、なかなか体験できない特別な機会となる。

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

詳細ページ

<This is ACIDMAN>5度目となる2025年は、過去最大規模の10公演で実施される。3月20日の愛知・Zepp Nagoyaを皮切りに、ファイナルは10月26日。7年ぶり7度目となる日本武道館で締めくくる予定だ。ACIDMAの日本武道館公演は11thアルバム『Λ(ラムダ)』のツアーファイナル以来となる。その間、コロナ禍においても様々な形でファンを楽しませてきたACIDMANが、久々に日本武道館のステージに立つ。この開催発表と共に、日本武道館前で撮影されたACIDMANの最新ビジュアルを使用したポスターも公開となった。またツアー<This is ACIDMAN 2025>では、各会場ごとにセットリストが変わり、ファン投票曲も公演別での受付になるとのことだ。チケットの最速先行受付は本日10月30日より。ファイナルの武道館公演チケットは、本日の<This is ACIDMAN 2024>以降開催されるACIDMANのワンマンライブほか、3月からのツアー<This is ACIDMAN 2025>各会場で手売り販売が行われ、ここで購入した場合はポスターがプレゼントされる。また、各先行受付で購入した方には、ポスターにメンバーのサインを入れた画像をプレゼント。ACIDMAN MOBILE会員先行での購入者にはポスター画像に加え、ピクチャーチケット、ポスターに使用された写真のアザーカット画像が特典としてプレゼントされる。