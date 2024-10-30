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04·î13Æü(Æü)¡¡²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM
04·î26Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
05·î04Æü(Æü/½Ë)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
05·î25Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
06·î13Æü(¶â)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
06·î21Æü(ÅÚ)¡¡¿·³ã¡¦NIIGATA LOTS
07·î12Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
07·î18Æü(¶â)¡¡ºë¶Ì¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û
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2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00
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¡¦17:00¡Á18:30¡§¡Ösonet¡×È¯ÇäµÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö
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