ニードルズ×サスクワァッチファブリックス“龍”モチーフを散りばめたセットアップやスウェット

ニードルズ(NEEDLES)とサスクワァッチファブリックス(Sasquatchfabrix.)のコラボレーションウェアが登場。2024年11月1日(金)より、ネペンテス各店などで発売される。

“龍”をメインモチーフにしたウェア

他者に対して、分け隔てなく愛を持って接することを意味する四字熟語“兼愛交利(けんあいこうり)”をテーマに掲げた今回のコラボレーション。東洋的なエッセンス、とりわけ“龍”のモチーフが際立ったサスクワァッチファブリックスの2024年秋冬コレクションの象徴的なテキスタイルやグラフィックを落とし込んだシャツやパンツ、スウェットなど全7型を展開する。

2匹の龍が絡み合う“兼愛交利”文字入りスウェット

たとえばクルーネックスウェットには、2匹の龍を絡み合わせて、テーマをグラフィカルにプリントで表現。胸元には、ニードルズのアイコンであるパピヨン(蝶)をさりげなくあしらった。

クラシカルな柄をあしらったハットやジップジャケット

ほかにも、カジュアルながらも華やかさを引き立てるウェアや小物がラインナップ。大胆なドット柄がポップな魅力を添えるシャツや、クラシカルな模様を総柄であしらったハット、セットアップでの着用も可能なジップジャケット、パンツなどが揃う。

詳細

発売日:2024年11月1日(金)

販売店舗:ネペンテス 系列各店舗(ネペンテス 東京・大阪・博多、サウス2 ウエスト8)、オンラインストア

アイテム:

・CLASSIC SHIRT - EASTEND DRAGON / DOT 33,000円

・TULIP HAT - CURLED UP DRAGON 13,200円

・ZIPPED SWEAT JACKET - CURLED UP DRAGON 30,800円

・ZIPPED SWEAT PANT - CURLED UP DRAGON 28,600円

・FIELD JACKET - FLYING DRAGON 49,500円

・FIELD PANT - FLYING DRAGON 49,500円

・CREW NECK SWEAT - 兼愛交利 22,000円

外部サイト