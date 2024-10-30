°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î±ÑÍº¡¢55ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÖÉ½¾ð½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÉ÷ËÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ä¤±¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤â½êÂ°¤¹¤ëÀ¤³¦ÅªÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤¬¡¢9·î·î´ÖMVP¤ÎÉ½¾´¼°¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿GK¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢à¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óá¤Î°ÛÌ¾¤ò¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡3ÅÙ¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¿ÍFW¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ù¥ë¥«¥ó¥×¤µ¤ó¡£
¡¡¥é¥ä¤ÎÎÙ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à55ºÐ¤Î±ÑÍº¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¾¯¤·É÷ËÆ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤ÉÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡ª¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Þ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£