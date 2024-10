SOPHIAが、2024年3月10日に開催した<SOPHIA Premium Symphonic Night in 大阪城ホール>のライブ映像作品を12月25日に発売することを発表した。本作品は、地元・大阪にて開催した30周年イヤーのスタートを飾るフルオーケストラとの初共演によるスペシャルライブが収録されており、トイズファクトリーのオンラインストア「TOY’S STORE」で限定販売されるとのことだ。

『SOPHIA Premium Symphonic Night in 大阪城ホール』



2024年12月25日(水)発売◆期間限定予約商品(BD+2CD)PPTF-7113〜5 \8,800(税込)https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-7113◆BDPPTF-7116 \7,150(税込)https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-7116[収録曲]01. Overture02. 青空の破片03. Eternal Flame04. ヒマワリ05. 蜘蛛と蝙蝠06. KURU KURU07. brother & sister08. Believe09. Replay10. Place〜12. one summer day12. あなたが毎日直面している 世界の憂鬱13. in the future14. 街15. 夢16. 交響曲第9番 〜 黒いブーツ-oh my friend-