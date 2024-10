通いたくなるのはこんなビストロ。夫婦の温かなもてなしに癒やされるレストラン（東京・代々木公園）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は根岸で愛されていたビストロが代々木公園駅近くに移転オープン。おいしい料理と温かなおもてなしで、既に人気になっています。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

料理店 吉田(東京・代々木公園)

ある日のメインディッシュより:牛フィレとフォアグラのロッシーニ仕立て 写真:お店から

2024年8月、代々木公園駅から徒歩4分ほどの場所に、根岸で人気を得ていた夫婦で営む温かなビストロ「料理店 吉田」が移転オープンしました。シェフの吉田健二氏は台東区根岸の料亭で生まれ育ったこともあり、5年近く根岸の地で営業してきましたが、再開発に伴い移転を余儀なくされました。移転先は吉田氏が修業を始めた縁のある土地で、緑も多く素敵な物件と巡り合えたため決めたそう。これまでの経験を活かし、さらに心地よい店作りを目指しています。

アットホームな雰囲気が人気 写真:お店から

新店舗はパリのビストロの趣をちりばめた外観が目印。隠れ家のような扉を開くと、アンティークな家具を配した全面ガラス張りの開放感のある空間が広がり、ゲスト同士が自然と親しくなれるような温かい雰囲気です。根岸のお店を彷彿させる店内は、生花や絵画、ポスターなどが飾られ遊び心があふれています。客席はオープンキッチンのライブ感を楽しめるカウンター6席とテーブル2卓を完備し、デートや記念日などにも最適。貸切は8名から対応可能で、テラス席ではペットの同伴もOKです。

牛舌の煮込みと季節野菜 写真:お店から

その日のアラカルトメニューから好きなものを選ぶスタイル。基本は2名でシェアする量ですが、サイズの変更など臨機応変に注文可能です。野菜中心のメニューやお肉の前菜などの定番メニューはもちろん、旬の食材を使ったメニューも豊富に揃えています。平日1人で来店した方限定のワンドリンクと前菜盛り合わせのお得なセット「吉田のプチセット」も人気メニューで、ふらっと1人飲みも良いですね。

締めにはパスタ、デザートも豊富にメニューインしているのがうれしいですね。

お任せ前菜盛り合わせ 写真:お店から

アラカルトではパテドカンパーニュなど、その日のメニューより盛り合わせも可能な「お任せ前菜盛り合わせ」1,300円〜がおすすめ。旬の野菜を使ったサラダは、10月現在は秋らしい「たっぷりブラウンマッシュルームのサラダ」を、温かい前菜は「真鱈白子と里芋グラタン」を提供中。同店では季節によってメニューが変わるので、訪れる度に季節に沿った一皿に出会えるのも魅力です。すべての料理に契約している有機農園の野菜をたっぷりと使用しており、特に魚介とフルーツを組み合わせたメニューはシェフのおすすめとのこと。

自家製ベーコンと季節野菜のカルボナーラ 写真:お店から

他にも「自家製ベーコンと季節野菜のカルボナーラ」 2,100円など、旬の素材を活かしたパスタも人気です。前菜やメインディッシュの付け合わせは、季節の野菜たっぷりでボリューミー。体にも優しいフレンチを心ゆくまで堪能できます。

ワインにもこだわっています 写真:お店から

料理に合わせたワインは、ソムリエでもある吉田氏の妻が、料理にそっと寄り添うような優しいものをセレクト。日本ワインを中心に、クラシカルなフランスワインや、ニューワールド系のものまで取りそろえています。グラスワインは常時9種類を用意し、その日の気分や好みに合わせて楽しめます。

吉田夫妻のホスピタリティも評判で、カジュアルな雰囲気が一度訪れるとまた行きたくなると、新天地でも人気を得ています。いつでも温かいおもてなしにホッと一息つける素敵な場所に、代々木公園を散策がてら足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

牛ハラミのロースト 出典:ポポたまさん

『今日のメインは「牛肉のハラミのロースト」をお願いしました。他にも「ヒラメのムニエル」、「牛タンの煮込み」という魅力的なメニューが並んでいて悩みに悩みました。。。



お肉はじっくりと火入れがされていて柔らかく、噛むと旨みが広がります。付け合わせの野菜のグリルは塩加減と焼き加減が絶妙で美味しく、カボチャのグラタン(隠れていて写真では見えませんが・・)もボリューム感を高めています。



根岸(台東区)の人気店の移転先というなかで移転前からのファンとしての見方ですが、店の雰囲気は変わらず素敵ですし、お店のかた(店主の吉田さんと奥さま)も丁寧に接してくださいます。そして何より、料理が「美味しいものを提供したい」という気持ちが伝わってくるものでした。



目の前で提供されていく料理はどれも香りがよくて美味しそうです。ともあれ、ここではライブ感とシジル感を味わうべく、ぜひ、メインの暖かい料理を味わっていただきたいです』(ポポたまさん)

自家製ベーコンと季節野菜のカルボナーラ 出典:kazsho51151さん

『暖かいムードのとても素敵なお店でした。

カウンターに座ったのですが、目の前でのお料理には興味深々でした。ソムリエの奥様のお話も楽しくて、ついつい色んな種類のワインを飲んでしまいました。勿論、お料理も全て美味しかったです』(kazsho51151さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆料理店 吉田住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-12 YTビル代々木公園 1FTEL : 050-5594-2622

文:佐藤明日香

The post 通いたくなるのはこんなビストロ。夫婦の温かなもてなしに癒やされるレストラン(東京・代々木公園) first appeared on 食べログマガジン.