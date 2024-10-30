ÍèÇ¯ÂàÇ¤¤Î¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¡Ö´¶¼Õ¡×¡¡ANOCÁí²ñ¤Ç´ðÄ´¹Ö±é
¡¡¡Ú¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¶¦Æ±¡Û200¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë³Æ¹ñ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñÏ¢¹ç¡ÊANOC¡Ë¤Ï30Æü¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¤ÇÁí²ñ¤ò³«¤¡¢ÍèÇ¯¤ËÇ¤´üËþÎ»¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤¬´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡Ö¤É¤ì¤Û¤É´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Ï»á¤Ï¡¢º£²Æ¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ê¤¯Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç²ñ¤ÎºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¶½Ê³¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È±¿±ÄÌÌ¤ò²þ¤á¤Æ¾Î»¿¡£¼¡À¤Âå¤ÎºÍÇ½È¯·¡¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³èÍÑ¿ä¿Ê¤ò³Æ¹ñ¤Øµá¤á¤¿¡£