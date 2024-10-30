BE:FIRST、自身初の東京ドーム公演ライブ映像作品発売。「Masterplan」ライブ映像も公開
BE:FIRSTが、自身初の東京ドーム公演の模様を収めたBlu-ray & DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”』を10月30日に発売した。
◆BE:FIRST 画像 / 動画
本作品は、2023年11月より全国9都市22公演を回った自身初の全国アリーナツアー＜BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”＞の追加公演として、2024年3月に開催された自身初の東京ドーム公演の模様を完全収録している。
そして、リリースに合わせて本公演のラストに初披露となったタイトル曲「Masterplan」のライブ映像がYouTubeで公開された。その他、本パッケージを約8分にまとめたダイジェスト映像やBehind The Scenesのダイジェスト映像、「Masterplan」以外の楽曲もYouTubeで公開されているので、併せてチェックして欲しい。
さらに、11月3日にデビュー3周年を記念して開催される＜BE:FIRST 3rd Anniversary Party＞の開催時間が決定した。詳しくはHPを確認してもらいたい。
また、11月4日にはTVアニメ『SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編』 エンディング主題歌「Sailing」の配信リリース、12月からは自身初の4都市9公演を回るドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞の開催も予定されている。
BE:FIRST DVD & Blu-ray『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”』
購入リンク：https://befirst.lnk.to/LIVEinDOME2024
◆DVD2枚組（スマプラ対応）
AVBD-27790〜1 \7,700 （税込）
初回仕様 : デジパック
◆Blu-ray Disc2枚組（スマプラ対応）
AVXD-27792〜3 \7,700 （税込）
初回仕様 : デジパック
◆DVD 特殊商品（スマプラ対応）初回生産限定
AVZ1-27794〜7 \12,100 （税込）
仕様 : BOX仕様
特典（封入）： PHOTOBOOK・銀テープレプリカ
BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱：DVD4枚組
◆Blu-ray 特殊商品（スマプラ対応）初回生産限定
AVZ1-27798〜800 \12,100 （税込）
仕様 : BOX仕様
特典（封入）：PHOTOBOOK・銀テープレプリカ
BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱：Blu-ray Disc3枚組
◆収録内容
［LIVE（全品番共通）］
BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”
2024.3.3 in TOKYO DOME
1.Gifted.
2.Mainstream
3.Move On
4.Milli-Billi
5.Boom Boom Back
6.Be Free
7.First Step
8.Moment
9.Softly
10.SOS
11.Don't Wake Me Up
12.Spin!
13.Salvia
14.Grow Up
15.Smile Again
16.Shining One
17.To The First
18.BF is...
19.Brave Generation
20.Set Sail
21.Betrayal Game
22.Scream
23.Grateful Pain
24.Kick Start
25.Great Mistakes
26.Bye-Good-Bye
27.Glorious
28.Message
29.Masterplan
［特典映像1（通常盤AVBD-27790〜1・AVXD-27792〜3）］
・Grow Up -Group Shoot Camera-
・Be Free〜First Step〜Moment -Float Camera-
［特典映像1 (BMSG MUSIC SHOP盤AVZ1-27794〜7・AVZ1-27798〜800）］
・SOS -Group Shoot Camera-
・Grow Up -Group Shoot Camera-
・Be Free〜First Step〜Moment -Float Camera-
・Kick Start〜Great Mistakes -Float Camera-
［特典映像2］
＜BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan” -Behind The Scenes-＞
BMSG MUSIC SHOP盤（AVZ1-27794〜7・AVZ1-27798〜800）：アリーナからドームまでを追った約90分の映像
通常盤（AVBD-27790〜1・AVXD-27792〜3）ドーム公演を追った約30分の映像
［特典映像3（BMSG MUSIC SHOP盤AVZ1-27794〜7・AVZ1-27798〜800のみに収録）］
＜BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream” ＞/
＜BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan” ＞
-MC Digest-
（約2時間半にわたるアリーナ・ドーム全公演のMCダイジェスト）
＜BE:FIRST 3rd Anniversary Party＞
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbnrvWONK6FeeGCxzF9e79fG0MTl2FV70
＜BE:FIRST 3rd Anniversary Party -［Part 1］ YouTube Live-＞
配信：YouTube（BE:FIRST Official Channel）
時間：13:00〜14:00
＜BE:FIRST 3rd Anniversary Party -［Part 2］LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan” Viewing Party-＞
配信：YouTube（BE:FIRST Official Channel）
時間：14:15 START
［タイムテーブル］
14:00・・・［Part 2］LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan” Viewing Party プレミア公開スタート
14:15・・・PLAY ALL
14:22・・・M1. Gifted.
14:26・・・M2. Mainstream
14:30・・・M3. Move On
14:33・・・M4. Milli-Billi
14:36・・・M5. Boom Boom Back
14:45・・・M6. Be Free
14:49・・・M7. First Step
14:52・・・M8. Moment
14:57・・・M9. Softly
15:01・・・M10. SOS
15:05・・・M11. Don’t Wake Me Up
15:16・・・M12. Spin!
15:20・・・M13. Salvia
15:23・・・M14. Grow Up
15:27・・・M15. Smile Again
15:31・・・M16. Shining One
15:36・・・M17. To The First
15:49・・・M18. BF is…
15:52・・・M19. Brave Generation
15:55・・・M20. Set Sail
15:58・・・M21. Betrayal Game
16:03・・・M22. Scream
16:15・・・M23. Grateful Pain
16:22・・・M24. Kick Start
16:27・・・M25. Great Mistakes
16:32・・・M26. Bye-Good-Bye
16:57・・・M27. Glorious
17:02・・・M28. Message
17:13・・・M29. Masterplan
［用意するもの］
・Blu-ray & DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan"』
・食べ物 / 飲み物
［参加方法］
・14:00〜 [Part 2] Viewing Party プレミア公開を再生
・DISCの再生、食べ物 / 飲み物を準備
・14:15〜［PLAY ALL］を押してLIVE本編スタート
・LIVEの感想をYouTubeのチャット欄に書き込む等で楽しむ
・BE:FIRSTメンバーはチャット欄に登場予定
※詳細はHPにて
＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” ＞
愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2024年12月21日、12月22日
東京ドーム
2025年1月8日、1月9日
福岡・みずほPayPayドーム福岡
2025年1月18日、1月19日
大阪・京セラドーム大阪
2025年1月30日、2月1日、2月2日
◆チケット詳細：https://befirst.tokyo/tour/2BE/
BE:FIRST「Sailing」
Pre-Add / Pre-Save：https://avex.ffm.to/befirst_sailing
関連リンク
◆BE:FIRST オフィシャルX
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