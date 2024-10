SATOHが、「Taxi」のMusic Videoを10月30 日20時にプレミア公開した。本楽曲は、6月12日に配信リリースしたMajor 1st EP『Monkeys』に収録されており、サウンドから感じられるインパクトをソリッドに可視化した映像に仕上がっている。

<21ST CENTURY (including but not limited to) BOYS>

日時:2024年11月2日(土)17:00 OPEN / 18:00 START

会場:大阪・CIRCUS Osaka



[出演]

LIVE : SATOH / aryy / Harry Teardrop / kegøn / Push Ups

DJ : rimi



チケット料金:\3,300(税込)+別途ドリンク代

一般発売申し込み:期間 : 10月10日(木)12:00〜

https://eplus.jp/satoh/

※未就学児入場不可

※営利目的の転売禁止

Digital EP「Monkeys」

2024年6月12(水)デジタルリリース

配信URL:https://tf.lnk.to/Monkeys

[収録曲]

M1 OK

M2 Monkeys

M3 Rich & Famous

M4 Welcome to life

M5 you hate caffeine

M6 Taxi

また、SATOHが主催するイベント<21ST CENTURY (including but not limited to) BOYS>が11月2日に大阪・CIRCUS Osakaにて開催される。<Fuji Rock Festival>や台湾で開催された<Neon Oasis Festival>への出演も果たしたSATOHを筆頭に、2023年11月29日リリースの「Aftershow」を共同製作したNY在住のアーティスト・Harry Teardropが出演する。さらに、8月にSATOHが開催した<Monkeys Release Tour>にゲストアクトとして出演したaryyや、kegøn 、Push Upsのライブアクト、DJにはrimiがラインナップされている。チケットも残りわずかとなっているのでこの機会にぜひチェックしてほしい。