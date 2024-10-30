SATOH 、メジャー1stEP『Monkeys』より、「Taxi」のMusic Videoをプレミア公開
SATOHが、「Taxi」のMusic Videoを10月30 日20時にプレミア公開した。
本楽曲は、6月12日に配信リリースしたMajor 1st EP『Monkeys』に収録されており、サウンドから感じられるインパクトをソリッドに可視化した映像に仕上がっている。
また、SATOHが主催するイベント＜21ST CENTURY (including but not limited to) BOYS＞が11月2日に大阪・CIRCUS Osakaにて開催される。＜Fuji Rock Festival＞や台湾で開催された＜Neon Oasis Festival＞への出演も果たしたSATOHを筆頭に、2023年11月29日リリースの「Aftershow」を共同製作したNY在住のアーティスト・Harry Teardropが出演する。さらに、8月にSATOHが開催した＜Monkeys Release Tour＞にゲストアクトとして出演したaryyや、kegøn 、Push Upsのライブアクト、DJにはrimiがラインナップされている。チケットも残りわずかとなっているのでこの機会にぜひチェックしてほしい。
＜21ST CENTURY (including but not limited to) BOYS＞
会場：大阪・CIRCUS Osaka
［出演］
LIVE : SATOH / aryy / Harry Teardrop / kegøn / Push Ups
DJ : rimi
チケット料金：\3,300（税込）＋別途ドリンク代
一般発売申し込み：期間 : 10月10日（木）12:00〜
https://eplus.jp/satoh/
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止
Digital EP「Monkeys」
配信URL：https://tf.lnk.to/Monkeys
［収録曲］
M1 OK
M2 Monkeys
M3 Rich & Famous
M4 Welcome to life
M5 you hate caffeine
M6 Taxi
関連リンク
◆SATOH オフィシャルInstagram
◆SATOH オフィシャルYouTubeチャンネル