日本コカ・コーラは、公式アプリ「Coke ON」で「冬のCoke ON Pay祭り」を開催する。期間は11月4日~12月1日。

期間中、Coke ONアプリのキャッシュレス決済機能の「Coke ON Pay」に登録した対象の決済サービスで、100円以上の製品を購入すると1週間につき100円相当のポイントや残高が後日、還元される。対象の決済サービスはCoke ON Wallet、PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ、AEON Pay。Coke ON Payを始めて利用するユーザーが対象で、期間中に4回まで還元を受けられる。

さらに、Coke ON Payでの決済1回につき、くじを1回引ける。景品としてドリンクチケットやスタンプ、Coke ON ポイント(1ポイント)がその場で当たる。Coke ON で利用できるすべての決済サービスが対象。Coke ONで支払えば誰でも参加でき、2回に1回の確率で当たるとする。