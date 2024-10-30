ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢ÇÏ¾ìÂåÉ½¤ËÅÞÆâ¤«¤é¼Ç¤Í×µáÁê¼¡¤°¡ÄÂåÉ½Áªµá¤á¤ëÀ¼³ÈÂç¤â¡Ö¸åÇ¤¸«Åö¤¿¤é¤º¡×¤È¤â
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ç¡¢ÇÏ¾ìÂåÉ½¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¡¦Âçºå°Ê³°¤Ç¶ìÀï¤·¡¢¸ø¼¨Á°ÀªÎÏ¤«¤é£¶µÄÀÊ¸º¤Î£³£¸µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£ÃÏÊýµÄ°÷¤Ë¤âÂåÉ½Áª¼Â»Ü¤ä¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÏ¾ì»á¤Ï£³£°Æü¤Î¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄÌò°÷²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¡ÖµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤ÎÎÏÉÔÂ¤À¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¹Åç¤äÊ¡²¬¤Ê¤ÉÂçºå°Ê³°¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀõÅÄ¶Ñ»²±¡²ñÄ¹¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯½°±¡Áª¤è¤ê£¶£¸¿ÍÂ¿¤¤£±£¶£´¿Í¤òÍÊÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈæÎãÉ¼¤Ï£²£±Ç¯¤è¤êÌó£³£°£°ËüÉ¼¸º¤ÎÌó£µ£±£°ËüÉ¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡ÖÂç»´ÇÔ¤À¡£ÂåÉ½¤ÈÁªÂÐËÜÉôÄ¹¡ÊÆ£ÅÄ´´»öÄ¹¡Ë¤Ï¼°Õ¤òÉ½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃöÀ¥Ä¾¼ù»²±¡´´»öÄ¹¤âÆ±Ä´¤·¤Æ¼Ç¤¤òµá¤á¤¿¡£ÇÏ¾ì»á¤Ï¡Ö¡Êº£¸å¤Î¡Ë¹ñ²ñÆüÄø¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ç¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢µñ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ÂçºåÉÜµÄÃÄ¤â£²£¹Æü¡¢¡Ö¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½Áª¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÞµ¬Ìó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½°±¡Áª¸å¤Î£´£µÆü°ÊÆâ¤ËÎ×»þÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¡¢ÂåÉ½Áª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¡£ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¸åÇ¤¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÇÏ¾ì¹ß¤í¤·¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£