タレントのゆきぽよこと木村有希(28)が30日、自身のインスタグラムを更新し、美ボディまぶしいビキニ姿のプライベートショットを公開した。23日に28歳を迎えたゆきぽよ。25日の投稿で「今年はポジターノで誕生日を迎えてます」と明かし、その後もイタリア旅を満喫する様子を写真や動画で度々シェアしてきた。この日は「The last beach of 2024」「My first beach at 28」と、28歳になって初めての海遊びを楽しんだことを明かし、開放的な水着姿を披露。美スタイルが際立つショットで、ファンからは「美しいです」「美」「セクシーぽよ」「益々キレイになるね」など、絶賛コメントが数多く寄せられている。