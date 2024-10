【ドンジャラNEO サンリオキャラクターズ】11月9日発売予定価格:5,280円

バンダイは卓上ゲーム「ドンジャラNEO サンリオキャラクターズ」を11月9日に発売する。価格は5,280円。

ドンジャラは誰でも覚えやすい絵合わせゲーム。コンパクトで持ち運びしやすい「ドンジャラNEO」から、「サンリオキャラクターズ」の大人気キャラクターがたくさん入った「ドンジャラNEO サンリオキャラクターズ」が登場する。

家族や友達と一緒に楽しむゲームとしての面白さはそのままに、フレームが取り外せてコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単なので、いつでも、どこでも、みんなと、ドンジャラを楽しめる。基本のドンジャラから、「サンリオキャラクターズ」の世界観を楽しめる特別ルールのゲームまで、2人から遊べるゲームを5種収録している。

(C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653198