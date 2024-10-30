横浜FMvs浦和 スタメン発表
[10.30 J1第35節](日産ス)
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 24 加藤聖
MF 6 渡辺皓太
MF 9 西村拓真
MF 11 ヤン・マテウス
MF 13 小池龍太
MF 17 井上健太
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 39 渡邊泰基
MF 18 水沼宏太
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 20 佐藤瑶大
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
MF 8 小泉佳穂
MF 10 中島翔哉
MF 78 原口元気
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 24 加藤聖
MF 6 渡辺皓太
MF 9 西村拓真
MF 11 ヤン・マテウス
MF 13 小池龍太
MF 17 井上健太
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 39 渡邊泰基
MF 18 水沼宏太
MF 20 天野純
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 20 佐藤瑶大
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
MF 8 小泉佳穂
MF 10 中島翔哉
MF 78 原口元気
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ