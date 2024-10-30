ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡È»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ÏÏ¢Íí¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÈ¯¸À¤ò¼áÌÀ¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬30Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡£¤½¤³¤ÇÅÄÂå¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì²óÌÜ¤Î»ö·ï¤Î¤È¤¡¢»ÖÂ¼¡Ê¤±¤ó¡Ë¤µ¤ó¤ÏÏ¢Íí¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¥Ó¡¼¥È¡Ë¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢30Æü¤Ë¡Ö¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¡È»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï±ç½õ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç³§¤µ¤óÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢È¿´¶¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢Âç¤Ã¤Ô¤é¤Ë±ç½õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯Ê¬¤«¤ë¤·¡£°ìÈÖ¶á¤¤»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬±ç½õ¤·¤¿¤é´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤ËË¬¤ìÅÚ²¼ºÂ¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÄÂå¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬¡È¤ªÁ°¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤é¼ò°æË¡»Ò¤Î¸øÈ½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Î²¶¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬Á´¤Æ½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£