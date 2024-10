SHINee KEY、ライブBD『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』よりMC集ティザーを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■全編、流暢な日本語でMCを展開!

2025年1月15日に発売されるSHINee KEYのライブBlu-ray『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』のUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤に収録されるMC Collectionのティザー映像が公開された。

「SHINee KEYです!」と挨拶をしたあと、「相変わらずまた、なんで雨? みたいな…」とK-POPアイドルとは思えない流暢な日本語で雨男だと有名なSHINeeについて話したかと思えば、ライブ後に食事に行った店が8年前にSHINee全員で訪れたことのある店だったという驚きのエピソードまで、KEYは全編日本語でMCを展開している。

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤を購入すると東京公演だけでなく、8月に神戸ワールド記念ホールで行われた神戸公演3日間のMCもすべて網羅したMC集を観ることができ、ご当地トークやライブに込めた思いなど、パフォーマンスとは異なるKEYの一面を堪能することができる。

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は数量限定商品のため、確実に手に入れるには11月11日までの予約がおすすめとのこと。

PHOTO BY 撮田中聖太郎写真事務所 ※メイン写真

リリース情報

2024.10.31 ON SALE

MINI ALBUM『Pleasure Shop』

2025.01.15 ON SALE

Blu-ray『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』

SHINee OFFICIAL SITE

https://shinee.jp/