ジェジュンがプロデュースすることでも話題を呼んでいる7人組ガールズグループ、SAY MY NAME(セイマイネーム)が、10月16日にグループ名を冠した1st EP Album「SAY MY NAME」を発売し、遂に待望の韓国デビューを果たした。

昨年ジェジュンが韓国で設立し自身もCSOを務める芸能事務所・iNKODE初のアイドルグループとして期待を集めるメンバーの中でも最も熱い視線が注がれているのが、AKB48、IZ*ONE出身の本田仁美の電撃加入。9月13日に7人目のメンバーとして彼女の加入が発表されると、"HITOMI"の韓国再デビューを祝う声で瞬く間にトレンド入りするなど、日本でも反響を集めてきた。

本田仁美の可愛いエンディング妖精も!(「ミュージックバンク #1225」より) (C)KBS

■本田仁美が韓国再デビュー!7人組ガールズグループ・SAY MY NAMEとは?

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 (C)KBS

デビューの直前、10月6日に23歳の誕生日を迎えたHITOMIは、グループの最年長メンバーでありリーダーも担当。他にも、同じ日本出身のMEI(メイ)、タイ出身のKANNY(カニー)、韓国出身のSOHA(ソハ)、DOHEE(ドヒ)、JUNHWI(ジュニ)、SEUNGJOO(スンジュ)という国籍豊かな7人で構成されている。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 (C)KBS

本格デビューに先駆けて10月5日・6日に幕張メッセで開催された「iNKODE to PLAY」で世界初お披露目ステージを経験した彼女たちは、10月15日のデビューショーケースで韓国での活動をスタート。韓国KBSの人気音楽番組「ミュージックバンク #1225」(韓国放送日:10月18日)にも出演を果たした。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 (C)KBS

ポジティブなメッセージが込められたタイトル曲「Waveway」のパフォーマンスでは、10代中心のフレッシュなメンバーが揃うデビューステージらしくフレッシュな制服姿で登場した7人。ドリーミーでポップなメロディに乗せ、自分たちの"強み"と語る個性豊かなボーカルや猫をコンセプトとしたダンスなど、新人ならではの可愛らしい魅力をアピール。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 (C)KBS

"エンディング妖精"ではカメラに抜かれたHITOMIが、指ハートにウィンク、ピース...と次々にポージング。アイドルとして3度目のデビューとなるだけに、さすがの余裕と旺盛なサービス精神を覗かせていた。

■本田仁美とも仲良し!IZ*ONE出身のイェナの表現力豊かなソロステージも

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 C)KBS

そんなHITOMIとはIZ*ONE時代のグループメイトで、現在はソロ活動を続けるYENA(チェ・イェナ)も2週連続で番組に出演し、9月30日にリリースした3rdシングル「NEMONEMO」をパフォーマンス。恋をして知った互いのとげとげしい姿を"ネモ(=韓国語で四角形)"に喩えたエレクトロニックダンスナンバーで、表現力豊かなボーカルに独創的なダンス、茶目っ気たっぷりの表情など、自身の魅力を生かしたチャーミングなステージを展開した。

■歌姫IUとのコラボも話題!ツキ、ハルナら日本人メンバーが活躍するBilllieが7人完全体でカムバック

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 (C)KBS

またこの日は、SAY MY NAMEと同じく、日本人メンバーが活躍するガールズグループが続々とカムバック。

日本出身のTSUKI(ツキ)とHARUNA(ハルナ)が在籍し、11月にはデビュー3周年を迎える"第4世代"のBilllie(ビリー)は、活動休止していたMOON SUA(ムン・スア)とSUHYEON(スヒョン)を含む7人完全体で、5枚目となるミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」を10月16日にリリースした。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 (C)KBS

韓国の歌姫・IUが作詞を担当し、MVトレイラーのナレーションに参加したことも注目を集めたWタイトル曲の1つ「remembrance candy」は、大切な思い出と共に一緒に歩んでいこうと歌う切なくも爽やかなポップナンバー。"エンディング妖精"では表情管理に定評のあるTSUKIからとびきりキュートな笑顔が飛び出すなど、7人でのカムバックを喜ぶようなイキイキとした笑顔も印象的だった。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 (C)KBS

さらに、日本出身のLENA(レナ)が在籍し、今年4月にデビューした6人組ガールズグループBEWAVE(ビーウェイブ)も10月10日にリリースした1stシングル「Be your Wave」でカムバック。この日は、スクールファッションでタイトル曲「Hard to get to you」を披露し、瑞々しい魅力を振りまいていた。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1225」 (C)KBS

文=HOMINIS編集部

