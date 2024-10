The Wind、3rdミニアルバム発売を記念して日本でイベント開催！サイン会＆2ショット撮影も

The Windが3rdミニアルバム「Hello:My First Love」を韓国で10月7日(月)に発売した。今回のアルバムは、ユースティーン(Youth+Teen)という修飾語を作り出したThe Windならではの清涼感あふれる初恋を描いた作品で、メンバーのチェ・ハンビンがデビュー以来初めてラップメイキングに参加し、アーティストとしても成長した姿が見れる作品だ。また、タイトル曲である「Hello, My First Love」が先日韓国の音楽番組で1位を獲得。The Windとして初の1位にメンバーもファンも感激の涙を流した。

そんな彼らが今回オンライン・オフラインイベントを開催する。対象アルバム購入者をメンバーとの個別ビデオ通話会、全員ハイタッチ会、ミニショーケース、個別サイン会、個別2ショット撮影会へ招待。詳細はThe Wind JAPAN OFFICIAL Xにて確認することができる。

■イベント概要

発売記念イベント

●ビデオ通話会

対象商品を1枚ご購入の皆さまをメンバーとの個別ビデオ通話会に招待!

【開催日程】

2024年11月30日(土)



【対象商品】

The Wind 3rdミニアルバム「Hello:My First Love」(PLATFORM Ver. ランダム)



販売サイトはこちら

※11月1日(金)20:00より販売開始



●タワーレコードイベント

日程:2024年11月29日(金)

会場:タワーレコード渋谷店



・全員ハイタッチ会:PLATFORM Ver.を1枚購入毎に1回参加可能

・ミニショーケース:通常盤2枚購入毎に1回参加可能

・個別サイン会(ランダム):通常盤2枚購入毎に1回参加可能

・個別2ショット撮影会(ランダム):通常盤3枚購入毎に1回参加可能



【対象商品】

The Wind 3rd Mini Album ‘Hello : My First Love'(PLATFORM Ver. ランダム)

The Wind 3rd Mini Album ‘Hello : My First Love' 通常盤(BOY Ver./ LOVE Ver.ランダム)



【対象店舗】

タワーレコード渋谷店



詳細はこちら



■関連リンク

The Wind 日本公式X