¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÎºÊ¡¦»³ËÜÀ»»Ò¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÃæ¡×¤Ë»Ï¤á¤¿¡È¿·½¬´·¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦½÷²¦¡¦»³ËÜÀ»»Ò¡Ê44¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂþº£1¿ÍÎ¹¤Ê¤¦ ºòÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÁ´¤Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Î¹¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡È1¿ÍÎ¹¡É¤Ç³«Êü´¶¤Ê»³ËÜÀ»»Ò
¡¡¡Ö°ìÃ¶Êì¿Æ¥é¥¤¥ª¥ó¤«¤é¿Í´Ö¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£É×¤ÎÍ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Î¹Àè¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎºÊ¡¦¿¼ÄÅÎÜÈþ¤µ¤ó¤é¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ëµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡£½÷»Ò°ì¿ÍÎ¹¤â¡¢¥À¥ë¤À¤ó¤â¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¸¯¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤´¼ç¿Í¤Ç¤¹¤Í¤ªÆó¿Í¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡È1¿ÍÎ¹¡É¤Ç³«Êü´¶¤Ê»³ËÜÀ»»Ò
¡¡¡Ö°ìÃ¶Êì¿Æ¥é¥¤¥ª¥ó¤«¤é¿Í´Ö¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£É×¤ÎÍ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Î¹Àè¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎºÊ¡¦¿¼ÄÅÎÜÈþ¤µ¤ó¤é¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ëµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡£½÷»Ò°ì¿ÍÎ¹¤â¡¢¥À¥ë¤À¤ó¤â¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¸¯¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤´¼ç¿Í¤Ç¤¹¤Í¤ªÆó¿Í¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£