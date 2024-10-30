¡Ú½°±¡Áª¡ÛÊ¡²¬¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç²¿ÈÖÌÜ¡©¡¡5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î»³·Á¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡¡ÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï
º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇFBS¤Ï¡Ö¤µ¤¢¡¢ÅêÉ¼¤Ø¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î1É¼¤¬ÌÀÆü¤ò·è¤á¤ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¡¢ÅêÉ¼Î¨¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´¹ñ°ì¤ÎÅêÉ¼Î¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³·Á¸©¤Î60.82¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£60¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç»³·Á¸©¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ½©ÅÄ¸©¤Î59.44¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢3ÈÖÌÜ¤Ï¿·³ã¸©¤Ç58.56¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢14ÈÖÌÜ¤Ëº´²ì¸©¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£55.99¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¹ß¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¡²¬¸©¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë²¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó²¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢39ÈÖÌÜ¤¬Ê¡²¬¸©¤Î51.59¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²¼¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç9ÈÖÌÜ¤ËÅêÉ¼Î¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤Þ¤ê²¼²ó¤Ã¤¿Ê¡²¬¸©¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¾å¤²¤ë¼ê¤À¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Ê¡²¬¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©Ä£¤Ç¤Ï30Æü¡¢½°±¡Áª¤ÎÅöÁª¼Ô¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤¬ÅÏ¤µ¤ì¡¢ÂåÍý¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁª¼Ô¤Ï¡¢11·î11Æü¤Ë³«²ñÍ½Äê¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÉÅêÉ¼Î¨¡É¡£Ê¡²¬¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡²¬¸©¤Ï51.59¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢3Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ò0.53¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó¶è¤´¤È¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÅêÉ¼Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤Î°ìÉô¤äÃÞ»çÌî»Ô¡¢½ÕÆü»Ô¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÊ¡²¬5¶è¤Ç¡¢55.54¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢Åì¶è¤Î°ìÉô¤ò¥¨¥ê¥¢¤È¤¹¤ëÊ¡²¬1¶è¤Ç¡¢46.98¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í¸¢¼Ô
¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡Ö°¤¤´é¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤éÀ¯¼£²È¤Î¤¤¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö¿Í¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤È¡£¡×
Ê¡²¬¸©¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÅêÉ¼Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿»³·Á¸©¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢60¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á¸©¤Ï¤³¤ì¤Ç¹ñÀ¯Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬5²óÏ¢Â³¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀìÌç²È¤Ï²ÈÂ²¹½À®¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³·ÁÂç³Ø ¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³ØÉô¡¦ÃæÅç¹¨¶µ¼ø
¡Ö»³·Á¸©¤Ï3À¤ÂåÆ±µïÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Æ¡¢¤´Î¾¿Æ¤ä¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»Ò¤É¤â¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯É÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡×
²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÁªµó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬À¤Âå´Ø·¸¤Ê¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ÇÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÃæÅç¶µ¼ø
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤ÇÅêÉ¼Î¨¤¬Äã¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¼Äã¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÈÀ¯¼£¤äÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²ÈÂ²¡¢¿¦¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³Ø¹»¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·À¯¼£¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¤¹¤ë³Àº¬¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ëÆÃ¸úÌô¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÀ¯¼£¤äÁªµó¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤¬ÃÏÆ»¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯¼£¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ë¡¢ÅêÉ¼¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹©É×¤È»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£