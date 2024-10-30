ÎÙ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡¢º£Æü¤âÍè¤ë¤«¤Ê¡© »Å»ö¤ò¥¸¥ã¥Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë!?¡¿¤ª¤È¤Ê¤ê¤Î¥À¥¦¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÌµÍý¤µ¤»¤Ê¤¤¥
¡Ø¤ª¤È¤Ê¤ê¤Î¥À¥¦¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÌµÍý¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÎÜÍþ¤¤¤í/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¼ÒÃÜ¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î°ÂÆ£¥ê¥å¡¼¥¸¡£Èà¤Ë¤Ï¤¢¤ëÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ªÎÙ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡¦°½Çµ¤¬»Å»ö¤ò¥µ¥Ü¤é¤»¤è¤¦¤ÈÍ¶ÏÇ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡ª ¤¤¤Ä¤âµ¤¤À¤ë¤²¤Ç¥À¥¦¥Ê¡¼µ¤Ì£¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¤ª¼ò¤òÊÒ¼ê¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó°ÂÆ£¤ÎÉô²°¤Ø¾å¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤ò»È¤¤°ÂÆ£¤òÂÄÍî¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡ª °ÂÆ£¤Ï¤ªÎÙ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Î´í¤Ê¤¤Í¶ÏÇ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«!?¡Ø¤ª¤È¤Ê¤ê¤Î¥À¥¦¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÌµÍý¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¼«ÂÄÍî½÷»ÒÂçÀ¸¡ß¿·¼Ò²ñ¿ÍÃË¤ÎËÜÇ½Êø²õÀ£Á°¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£