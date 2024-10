SHINee キー、日本ライブBlu-rayのMCティザーを公開…流暢な日本語で驚きのエピソードを披露

SHINeeのキーの2025年1月15日(水)に発売されるLIVE Blu-ray「2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan」のUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤にのみ収録されるMC Collectionのティザー映像が公開された。「SHINee KEYです!」と挨拶をした後、「相変わらずまた、なんで雨? みたいな……」とK-POPアイドルとは思えない流暢な日本語で雨男だと有名なSHINeeについて話したかと思えば、ライブ後に食事に行った店が8年前にSHINee全員で訪れたことのある店だったという驚きのエピソードまで、全編日本語で展開されている。

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤を購入すると東京公演だけでなく、8月に神戸ワールド記念ホールにて行われた神戸公演3日間のMCも全て網羅したMC集を見ることができ、ご当地トークやライブに込めた思いなどパフォーマンスとは異なる一面を堪能することができる。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は数量限定商品となっており、11月11日まで予約を受け付けている。

■リリース概要

LIVE Blu-ray「2024 KEYLAND ON:AND ON in Japan」

発売日:2025年1月15日(水)



予約サイト一覧



●UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray

価格:13,000円(11,818円+税)

品番:D2XN-1084

・Blu-ray1枚

・GOODS(ラバーキーホルダー_BOK-SILLee / LIVE Ver.)

・PHOTOBOOK 72P

・PHOTOCARD SET(ライブフォト絵柄4枚)

※三方背ケース付トールサイズデジパック仕様

※GOODSは実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。



<GOODS>

ラバーキーホルダー_BOK-SILLee(LIVE Ver.)

サイズ:W41mm×H62.3mm×D39.3mm(本体)

※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



●初回生産限定盤 Blu-ray

価格:9,000円(8,812円+税)

品番:UPXH-29070

・Blu-ray1枚

・PHOTOBOOK 32P

・FOLDED POSTER(ライブフォト両面デザイン2枚)

※スリーブケース付トールサイズデジパック仕様



●通常盤 Blu-ray

価格:7,150円(6,500円+税)

品番:UPXH-20143

・Blu-ray1枚

・PHOTOBOOK 12P



【Blu-ray収録内容】

<本編映像>※全形態共通

2024 KEYLAND ON:AND ON in Japan

7月7日 国々木競技場第一体育館



Opening

Good & Great

Saturday Night

I Wanna Be

Easy To love

The Duty of Love

-MC-

Heartless

Hologram

-BAND PERFORMANCE-

BAD LOVE

Can't Say Goodbye

CoolAs

Live Without You

Killer

-MC-

Fresh

Imagine

-DANCER PERFORMANCE-

Helium

Bound

-MC-

Another Life

Yellow Tape

-MC-

Mirror, Mirror

G.O.A.T(Greatest Of All Time)



・ENCORE

Tongue Tied

-MC-

Gasoline



・DOUBLE ENCORE

Forever Yours



<特典映像>

●UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray

MC Collection of 2024 KEYLAND ON:AND ON in Japan



●初回生産限定盤 Blu-ray

Behind The Scenes of 2024 KEYLAND ON:AND ON in Japan



【CDショップ / ストア別購入特典】

・UNIVERSAL MUSIC STORE

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤特典:卓上カレンダー

初回限定盤特典:クリアファイル(A4サイズ)

通常盤:ポストカード(共通絵柄)



・Amazon.co.jp

ビジュアルシート



・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE

ステッカー(TOWER RECORDS Ver.)



・楽天ブックス

フォトカード(2枚組)



・Weverse Shop Japan ※販売開始は、10月24日(木)18:00予定となります。

ブロマイド



・LIVE EC KEY特設STORE(ボードウォーク)

クリアシート(A4)



・その他一般店・オンラインショップ

ポストカード



※商品1枚をご購入につき、特典を1点お渡しいたします。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。



