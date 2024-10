現在の日本のラウド/パンクシーンを代表するcoldrain、HEY-SMITH、SiMの3バンドによる3マンツアーとして2012年にスタートして以来、12年間続いてきた<TRIPLE AXE TOUR>がツアー活動の封印を発表して、2024年の7〜8月、<TRIPLE AXE THE LAST TOUR 3MAN SHOWS>を開催した。そして、計5公演で行われた同ツアーから、<TRIPLE AXE TOUR>史上最大規模となった8月21日のファイナル公演(@千葉・幕張イベントホール)の模様が、10月31日19時からABEMA PPVにて独占配信されることが決定した。



▲MASATO (coldrain) ▲MASATO (coldrain)



▲猪狩秀平 (HEY-SMITH) ▲猪狩秀平 (HEY-SMITH)



▲MAH (SiM) ▲MAH (SiM)



▲MASATO (coldrain) ▲MASATO (coldrain)



▲猪狩秀平 (HEY-SMITH) ▲猪狩秀平 (HEY-SMITH)



▲MAH (SiM) ▲MAH (SiM)

■ABEMA PPV配信『TRIPLE AXE "THE LAST TOUR" 3MAN SHOWS』



▼配信日時

2024年10月31日(木)19時〜開演 (18時55分〜配信開始)

※開演の時間は前後する可能性がございます。

※ライブ本編前に配信される『<冒頭無料>TRIPLE AXE "THE LAST TOUR"』の模様は「ABEMA SPECIAL 2チャンネル」でも無料放送いたします。

▼見逃し配信期間

2024年11月13日(水) 23時59分まで

▼視聴料金

一般チケット:3,800円(税込)

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円(税込)がかかります。

▼販売期間

2024年10月17日(木)19時〜2024年11月13日(水)21時

▼視聴購入URL

https://abema.tv/live-event/9e880b55-3dc1-4155-a325-2729d3bfcfac

(C)TRIPLE AXE

▼配信日時2024年10月31日(木)19時〜開演 (18時55分〜配信開始)※開演の時間は前後する可能性がございます。※ライブ本編前に配信される『<冒頭無料>TRIPLE AXE "THE LAST TOUR"』の模様は「ABEMA SPECIAL 2チャンネル」でも無料放送いたします。▼見逃し配信期間2024年11月13日(水) 23時59分まで▼視聴料金一般チケット:3,800円(税込)※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円(税込)がかかります。▼販売期間2024年10月17日(木)19時〜2024年11月13日(水)21時▼視聴購入URLhttps://abema.tv/live-event/9e880b55-3dc1-4155-a325-2729d3bfcfac(C)TRIPLE AXE

関連リンク

◆ABEMA PPV配信『TRIPLE AXE "THE LAST TOUR" 3MAN SHOWS』特設サイト

◆coldrain オフィシャルサイト

◆HEY-SMITH オフィシャルサイト

◆SiM オフィシャルサイト

◆ABEMA PPV配信『TRIPLE AXE "THE LAST TOUR" 3MAN SHOWS』特設サイト◆coldrain オフィシャルサイト◆HEY-SMITH オフィシャルサイト◆SiM オフィシャルサイト

それに合わせて、ABEMAで無料配信されるスペシャルトークの収録のため、スタジオに集まった3バンドのフロントマン──coldrainのMASATO、HEY-SMITHの猪狩秀平、SiMのMAHがBARKSのインタビューに応え、<TRIPLE AXE TOUR>の12年間を振り返りながら、ツアータイトルに掲げた“LAST”という言葉とは裏腹に<TRIPLE AXE TOUR>の夢のある未来についても話してくれた。◆ ◆ ◆──最初に、まず一点確認させてください。TRIPLE AXEのウェブサイトに「更なる飛躍を求めツアー活動を封印することを決断」と書いてありますが、ということは、封印するのはツアー活動だけということなんでしょうか?猪狩:すごい的確な。MASATO:いきなり芯を食ってきますね。猪狩:誰もそこに気づいてなかったのに。──えっ、じゃあ単発のイベントはやるかもしれないんですか?MAH:そうですね。それについて、俺らはウソはついてないし、ウソも書いてないし。猪狩:別に言っちゃってもいいと思うんですけど。もっとも、まだ何も決まってないですよ。──はい。決まってはいないけど。猪狩:俺はやりたいと思ってます。ツアーっていうのは難しいかもしれないけど、またこの3組で集まって、何かやるってことはやりたいです。MASATO:しかも、やったことないことで。──やったことのないことで?MASATO:はい。TRIPLE AXEとしてやったことがないことでやりたいと思っていることがあるんですよ。MAH:ここで話していいの?MASATO:いや、やりたいことはありますってことだけだよ。MAH:だって、<THE LAST TOUR>って謳ってるのに何かやりますって書いてあったらおかしくない?MASATO:でも、普通にライブを単発でやるって思われてもイヤじゃん。──あー、確かに。MASATO:ダサってなると思う。猪狩:いや、全然言っていいんだけど。MAH:TRIPLE AXEは、この3人の間でこういうやり取りが毎回あるんですよ(笑)。──なるほど(笑)。猪狩:ただ、まだ固まってないんで、やりたいことはあるけど、まだ何もわからないというのが正直なところです。MAH:“TRIPLE AXE”って3文字に省略されるとき、“TAT”ってなるんですけど、つまり<TRIPLE AXE TOUR>なんですよ。一番最初がツアーだったから、その頭文字を取って物販にTATって使ったのかな。それがファンにも浸透して、“なんだか泣いてる顔みたいだし”みたいに。そう、だから、ツアーが基本で、単発でやるのがイレギュラーだったんですよね、今までは。俺らとしては、TRIPLE AXEを一回休止するよっていうのはイコール、ツアーをするのはやめるよってことなんです。──はい。MAH:やっぱりツアーをやるってなると、よくある東名阪札福の5本だったとしても、2週間ぐらいはスケジュールを確保しなきゃいけない。それを毎年やるって、ものすごく大変なことなんです。そういう意味で、これからも毎年ツアーをやるとは思わないでほしいっていう。「来年もツアーあるんでしょ」って言われると、正直、ちょっときついっていうのもありました。それで一旦ツアーはやめますっていう。<THE LAST TOUR>の時、MCでもそれは言っていて、だからTRIPLE AXEそのものをやめるわけではないんですよ。──やめるわけではないというところで、すでにツアー以外のことでやりたいことが具体的なものとしてあるわけですね?MASATO:それを俺が言いかけて、さっき怒られました(笑)。猪狩:いや、そんなことはないけどね。でも、そこにそんなに言及してくれる人はいなかったんで。MAH:そうだね。みんな最後のTRIPLE AXEって雰囲気だったもんな(笑)。──ところで、TRIPLE AXEを12年間続けてきて、一番良かったことは何でしょうか?MASATO:12年間やれたことじゃないですか、まずは。猪狩:俺はもう絶対に解散せずにHEY-SMITHを続けられたことですね。ちょうど半分ずつぐらいになったんですよ。オリジナルメンバーと新たに加わったメンバーが。で、今も一緒にライブできてるから、ほんまやめずによかったと思うんですけど、それはやっぱりTRIPLE AXEがあったからというのがかなりあります。──MAHさん、いかがですか?MAH:いっぱいあるんですけど、最近のことで大きかったのは、俺、コロナ禍で仕事が全部ぶっ飛んでなくなった時に、めちゃくちゃ病んでたんですよ。妻にも「激ヤセして心配だ」って言われてたし、夜中に、ぶわって目が覚めて、“あぁ〜〜〜〜”みたいな。それくらいすべてを取り上げられた感覚があって。でも、その中でもおぼろげに、こんな方法だったら音楽を続けられるかもと思ったことを、HEY-SMITHとcoldrainにだったら言えたんですよね。しかも、彼らに言ったら、もうやるしかないんですよ。──やらざるを得ない状況になってしまう、と。MAH:そう。この2バンドに言うってことは、やるってことだから。実際、彼らがいてくれたおかげで配信ライブもやれたし、一緒に合宿して、音楽を作り始められたし、すごく救われた。それがTRIPLE AXEやっていて、良かったって思うことですね。──12年間続けてこられたってすごいことだと思うんですけど、12年間続けてこられたのは、この3バンドだからというところがやはり大きいんですか?猪狩:そうだと思いますよ。MAH:うん。猪狩:仲がいいバンドや、MAH、MASATOよりもプライベートで会うバンドマンもいますけど、そいつらと3マンで12年間続けられるかって言われたら、それはもう全然別の話になる。TRIPLE AXEだから続けられたんだと思います。MAH:そうだな。猪狩:みんな違っていてよかったです。──あー、音楽性も、性格も。猪狩:そう。◆ 鼎談【2】へ──最初からこの3バンド、この3人は意気投合できたんですか。それとも何回か対バンする中で意気投合していったんですか?猪狩:俺は意気投合できたと思ってるけど、「いや、そんなことはない」って言われるんで、二人の意見を聞いてみたい。MASATO:いや、でもね、HEY-SMITHとcoldrainの初対バンは、会話はほぼゼロなんで。猪狩:あれは神戸だったな。MASATO:そう。ただ同じ会場でライブしただけで、まったく意気投合しなかったんですけど、その1年後だったかな。MAHからデモを渡されて、「あいつら、めちゃくちゃカッコいいから、仲良くなってほしいんだよね」って言われて。MAH:俺が渡したんだ?MASATO:そう。HEY-SMITHの音源をもらって、その後、club asiaでやった<DEAD POP FESTiVAL>でHEY-SMITHと一緒にやった時に、MAHが言ってることがわかったんですよ。MAH:そうか。2010年の1月に初めてやった<DEAD POP FESTiVAL>で、coldrainとHEY-SMITHは意気投合したのか。猪狩:そうだと思う。──MAHさんと猪狩さんは、すでに仲良かったわけですね?猪狩:そうですね。出会うのはすごく早かったです。俺らがCDを出す前に出会ってますからね。MAH:当時は俺、本当にひん曲がってたので、人間なんかどうでもよかったから、人間的に意気投合するまでには、たぶんすげえ時間が掛かってるんですけど、でも、音楽的にはもうすぐに、“なんだ。こんな奴らがいたのか”ってなっていて。俺は神奈川で生まれ育って、渋谷でずっとバンドやってたから、“俺らが日本で一番カッコいいでしょう”ぐらいに思ってたんですけど、“うわ、名古屋にこんな奴いんの? はぁ!? しかも同い年だし”とか、“大阪にこんなスカとかレゲエとか入った奴いんのか!?”みたいな。“これはもう出会うしかない”と思って、そこから何度か対バンしていくうちに、ちょっとずつ距離を縮めていったという感じでしたね。MASATO:うまい具合にSiMが間にいたっていうのはあるかもしれないですね。猪狩:そうかも。MAH:他にも俺たちを繋げようとしてくれた人がいたんですよ。猪狩:あー、確かに。MAH:ライブハウスの人とか、服屋さんの人とか、DJの人とか。猪狩:いたね。MAH:「最近あいつらカッコいいから、絶対合うと思うんだよね」みたいな人がいろいろな人を繋げようとしてくれてたんですよ。MASATO:だって俺、地元の先輩から「神奈川のSiMってバンドのMAHって奴、絶対見てきたほうがいいよ」って言われて、名古屋から大阪に見に行くだけ見に行って、カッコよかったからムカついて、そのまま帰ってきたんですよ。紹介もしてもらわずに(笑)。──いいエピソード(笑)。じゃあ、音楽のカッコよさを認め合って、その後、人間的にも好きになっていったわけですね。MAH:俺はそうだな。MASATO:何よりもベクトルが一緒なんですよね。常に本気だし、ナメたことを言ってるの聞いたことないし。そういうモチベーションだったり、バンドをやってく上での熱量だったりがズレてないと言うか。そういう意味では、共感するポイントも多いし、何かを気づかされることも多いし。何よりもそういうマインドが好きっていうのはあるのかな。──<TRIPLE AXE TOUR>を12年間やってきて、どんな成果を残せたと考えていますか?MAH:一般的な認知度はさておき、バンド業界で知らない人は、たぶんいないってレベルまでがんばってきたとは思ってるんだけど、どうなんだろう?猪狩:いや、全然そう思うよ。MAH:こんなことってないじゃないですか。TRIPLE AXEって通り名が認知されていて、みんなの中で俺ら3バンドがぱっと思い浮かぶって、すごいことだと思うんですよね。猪狩:すごいと思う。しかも、俺たちのちょっと後にフォーリミ、オーラル、ブルエンがONAKAMAって始めたじゃない。俺、それがけっこううれしくて。だって、通り名をしっかり付けて、3マンでやるって。MASATO:たぶんTRPLE AXEがなかったらないかもしれないもんね。猪狩:普通だったら、“×××SHOW”とか“×××NIGHT”とかみたいなんで、一発で終わると思うんですけど、彼らも何回かやっていて。通り名を付けて3マンでやるっていうのが、もし俺らの影響やったとしたらうれしいし、その下の世代にもそういうバンドたちがいるし、そういう一つの指標みたいになれたのかな。それはうれしいです。どんどん真似してほしい。──TRIPLE AXEってバンド主導のツアーだったじゃないですか。それに加えて、みなさんそれぞれにフェスを主催している。つまりバンド主導で動くことを重視していると思うのですが、バンド主導で動くことの意義については、どんなふうに考えていますか?MAH:逆に事務所の意向で動く奴が、俺は理解できないです。自分で作った音楽なのに、ライブをやる場所だったり、自分の見せ方だったりを人に指示されるなんて、俺は耐えられない。だから、意義も何も、超普通に自然に生きてるだけって感じですね、俺の中では。猪狩:俺もそう思います。事務所とかの意向でやりたいなら、こういう根底にパンクみたいな魂を持ってる音楽にならないかな。そういう人は普通にポップスとかアイドルとかやるんじゃないですか。そっちのほうが向いてると思います。俺らはそれに向いてないから、逆に自分でやるしかないって言うか、やりたいからやっているんですけど。だから、自然にやってるだけだと思います。MASATO:何もかもがずっと延長線上にあるって言うか、普通にジモバン(=地元バンド)としてライブやってたら、いつの間にか全国を回ってるようになっていて、でかい会場でやるようになって、フェスに出るようになって。で、<京都大作戦>みたいなフェスを見せてもらって、自分たちでもやりたくなって。そうしたら仲間のバンドもやるようになって、それに勝つにはと言うか、“じゃあ俺たちには何ができるか”ってやってきただけだから、二人も言ってましたけど、そこは自然だったって言うか、当たり前のことでしたね。◆ 鼎談【3】へ◆ 鼎談【1】へ戻る──バンド主導で動くことの裏には、自ら動かないと、業界に食われちゃうんじゃないかという危機感みたいなものもあるのかなとちょっと思ったんですけど、いかがですか?MASATO:なんでわざわざやるのかみたいな話ですか?──はい。さっきもちょっとおっしゃっていましたけど、だって大変なわけじゃないですか。猪狩:危機感はまったくないけど、俺らのほうが自分のバンドにおいてはプロフェッショナルなんで。MAH:誰よりもな。猪狩:そう、誰よりも。バンドを組んでもらったわけじゃないから。集められたわけでもないし、メンバーを集めて、自分らがやってるんで、自分が一番プロフェッショナルなんで、他の奴には任せられないですよね。MAH:バンドを20年やっていても、いまなお自分らのマネージャーにすら、自分らのことをもっと知ってほしいと思ってるぐらいなんですよ。それくらい俺らの頭にしかない俺らのトリセツみたいなものがあるんですよね。だったら、それを一番わかってる奴らがやるのが自然なことだって俺らは考えて、育ってきたから、危機感なんて俺は正直感じたことはないですね。MASATO:フェスって収益をいっぱい上げられると思ってる人が多いと思うんですよ。──異業界からの参入も含め、フェスの数が増えてきた背景には、それもあるんだと思います。MASATO:でも、バンド主催のフェスってもう真逆で、ロマン一本みたいなところがすごくあるんです。でも、俺らがやりたいことをやりたいようにやってるという意味では、お客さんにとっては、すごい体験ができる場所になってると思うんですよね。だったら、もうやるしかないし、どんなに大変でもやる価値はあるんだって思ってます。──一旦ツアー活動を封印すると言っているのに不確定な将来のことばかり聞いてしまって申し訳ないのですが、<TRIPLE AXE TOUR>もしかるべきタイミングが来たら、また再開するんですよね?MAH:それもMCで言ったり、言わなかったりしてたんですけど、別にツアーを一生しないってわけじゃなくて、本当に、とりあえずの<THE LAST TOUR>っていうだけなので。別にね、やめるよとかそういうことじゃないもんね。猪狩:俺はまたやりたいと思ってるよ。MASATO:やってない間に何か一個、でかい自分たちの目標を見つけて、それを達成した上で、またやろうぜって言えるように、それぞれのバンドの活動もやりたいっていうのはあるよね。猪狩:それで言ったら、みんな海外に行くしね。もしかしたら、<TRIPLE AXE TOUR AMERICA>とかあり得るかもしれない。MAH:そう、海外でやりたいんだよな。ちょっと。猪狩:そういう何か今まで考えてもなかったようなことが起きるかもしれない。MASATO:それがおもしろいよね。MAH:この2年でSiMがようやく英語圏のところで戦えるようになってきて、この間のアメリカツアーはCRYSTAL LAKEと一緒に回ったんですけど、その時、“日本のバンドのライブの熱量って無敵だ”って改めて思ったんですよ。猪狩:やばいです。もう全然違う。MAH:日本のバンド、めちゃくちゃライブがやばいです。アメリカでいろいろなバンドを見たけど、日本のバンドってめちゃくちゃカッコいい。しかも、海外の人たちもそれに気付き始めているんですよ。だから、この3バンドでアメリカツアーしたら絶対楽しい。でもなぁ、実現させるまでのことを考えたらなぁっていう(笑)。ほんと、毎回こういうバカみたいなアイデアをまず俺らが出して、それを事務所が必死になって、実現してくれるっていうのがTRIPLE AXEなんですよ。MASATO:それをやらせてくれる人たちの存在は大きいですよ。そうか、アメリカツアーか。15人だったらギリ1台のバスに乗れるね。MAH:そうだな。猪狩:イヤだ。マジ、俺らのバンドだけ別にして。俺、3バンド一緒のバスはイヤ。マジで、あの空間は無理。無理無理無理無理(笑)。取材・文◎山口智男撮影◎TOYO◆ 鼎談【2】へ戻る◆ 鼎談【1】へ戻る