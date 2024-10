ギタリスト&シンガーソングライター森 大翔が、最新アルバム『Let It Grow』をリリースした。『Let It Grow』は、1stアルバム『69 Jewel Beetle』から約1年5ヶ月ぶりの2ndアルバム。ギタープレイ、歌唱、ソングライティングに加え、楽曲プロデュース、ギター以外のバンド楽器のアレンジと演奏、ピアノ、シンセ等のプログラミングまで全曲自身で行ない、渾身の全14曲が収録されている。

リリース情報







2nd Album『Let It Grow』2024年10月30日(水)ReleaseURL:https://a-sketch-inc.lnk.to/Yamato_Mori_Let_It_Grow01.I thank my self (for all of me)02.アイライ (Let It Grow Ver.)03.Chaotic世界04.夏の落とし物 (Let It Grow Ver.)05.大都会とアゲハ06.mom07.雪の銀河08.きっと上手くいくよ09.悲しみの空の果て10.群青日記11.VSプライドモンスター12.Crybaby Fly!13.ラララさよなら永遠に14.光の風になって各種ストリーミングサービス/ダウンロード販売CD:2024年11月8日(金)物販販売にてスタート。*ライブ会場及び一部店舗、ECサイトにて販売価格:\2,500(税込)