俳優の伊藤英明(49)が、30日までに公式インスタグラムを更新し“丸刈り”“眉毛剃り”“剃り込み”にした激変ショットを披露した。伊藤は、2004年の主演映画『海猿 -ウミザル-』のワンシーンを切り取った動画を公開し、その後、2024年現在の自身の映像を届けた。投稿では「Do I look any different 20 years later? (20年後の今、違って見えるかな?)」とユーモアたっぷりにコメント。続けて「こんにちは伊藤英明です。49歳です」と改めて自己紹介し「次の役のために坊主にしてみました。眉毛も剃ってみました。剃り込みも入れました、さっぱりと。応援よろしくお願いします」とメッセージしている。