¡Ú£Æ£±¡Û¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬à¿ÀÆ¸á¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ÎÍèµ¨³ÍÆÀ¤Ø£³£±²¯±ß¤ÎÅÅ·â¥ª¥Õ¥¡¡¼¡á¥á¥¥·¥³ÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê£³£´¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æà¿ÀÆ¸á¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê£²£±¡á¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë¤ÎÍèµ¨³ÍÆÀ¤ØÅÅ·â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¡£
¡¡¥Ú¥ì¥¹¤ÎÉÔ¿¶¤ä¿ê¤¨¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÍèµ¨·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î²ò¸Û¤ò¸¡Æ¤¡£»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î£Ò£Â¤«¤é³ÑÅÄÍµµ£¤ä¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Î¾º³Ê¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ·æ½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅ·âÅª¤Ëµð³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ý¥ë¥¨¥¹¥È¡×¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Ë»ÙÊ§¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦²¯ËüÄ¹¼Ô¤Î¶â³Û¡£¥Ú¥ì¥¹¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ú¥ì¥¹¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂàÃÄ¤Î±½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²²Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÃøÌ¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥×¥ë¡¼¥¤»á¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£±²¯±ß¡Ë¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£ÌÜÅª¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Î¸ÛÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÅÅ·â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊó¤¸¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÇË³Ê¤Î¾ò·ï¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ÀÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ú¥ì¥¹¤Î¹¹Å³¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÊóÆ»¡£¥Ú¥ì¥¹¤ÎÉã¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¡¦¥¬¥ê¥Ð¥¤»á¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÀèÆü¤ÎÊì¹ñ¥á¥¥·¥³£Ç£Ð¤ò¡ÖºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤Æ¡¢¥Ú¥ì¥¹¤Î°úÂà¤ò¼¨º¶¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿³ÑÅÄ¤Î¾º³Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£²¦¼Ô¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£