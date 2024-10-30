ソフトバンク・石川柊太、DeNA・ケイ (C)Kyodo News

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SMBC日本シリーズ2024

「ソフトバンク−DeNA」

＜10月30日　みずほPayPay　第4戦＞　試合開始 18：30

先攻：DeNA　後攻：ソフトバンク

◆ 福岡ソフトバンクホークス

（右）柳田

（中）周東

（三）栗原

（一）山川

（指）近藤

（遊）今宮

（二）牧原大

（捕）甲斐

（左）笹川

P. 石川

◆ 横浜DeNAベイスターズ

（中）桑原

（二）牧

（左）筒香

（指）オースティン

（三）宮粼

（右）梶原

（一）佐野

（捕）戸柱

（遊）森敬

P. ケイ