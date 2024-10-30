SMBC日本シリーズ2024



「ソフトバンク−DeNA」



＜10月30日 みずほPayPay 第4戦＞ 試合開始 18：30



先攻：DeNA 後攻：ソフトバンク



◆ 福岡ソフトバンクホークス



（右）柳田



（中）周東



（三）栗原



（一）山川



（指）近藤



（遊）今宮



（二）牧原大



（捕）甲斐



（左）笹川



P. 石川



◆ 横浜DeNAベイスターズ



（中）桑原



（二）牧



（左）筒香



（指）オースティン



（三）宮粼



（右）梶原



（一）佐野



（捕）戸柱



（遊）森敬



P. ケイ