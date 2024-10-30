SMBC日本シリーズ第4戦「ソフトバンク−DeNA」のスタメン発表！ 先発はソフトバンク・石川柊太、DeNA・ケイ
SMBC日本シリーズ2024
「ソフトバンク−DeNA」
＜10月30日 みずほPayPay 第4戦＞ 試合開始 18：30
先攻：DeNA 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（右）柳田
（中）周東
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（二）牧原大
（捕）甲斐
（左）笹川
P. 石川
◆ 横浜DeNAベイスターズ
（中）桑原
（二）牧
（左）筒香
（指）オースティン
（三）宮粼
（右）梶原
（一）佐野
（捕）戸柱
（遊）森敬
P. ケイ
「ソフトバンク−DeNA」
＜10月30日 みずほPayPay 第4戦＞ 試合開始 18：30
先攻：DeNA 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（右）柳田
（中）周東
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（二）牧原大
（捕）甲斐
（左）笹川
P. 石川
◆ 横浜DeNAベイスターズ
（中）桑原
（二）牧
（左）筒香
（指）オースティン
（三）宮粼
（右）梶原
（一）佐野
（捕）戸柱
（遊）森敬
P. ケイ