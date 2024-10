BIGBANGのG-DRAGON、新曲MVを撮影中？意味深な動画をサプライズ公開

BIGBANGのG-DRAGONが、撮影現場の様子をサプライズ公開した。彼は本日(30日)午後、公式Instagramを通じて、撮影現場で撮ったと思われる動画を掲載した。映像は、読み込み中の画面から意味深長なファイルがたくさん並んでいるノートパソコンの画面へと切り替わり、緊張感を高める。ノートパソコンの画面の中の「ON」という文字が書かれた赤いアイコンをクリックすると短い音楽が流れ、何かを撮影しているようなセットが登場し、好奇心を刺激した。

流れている曲は、tvNのバラエティ番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」の予告編を通じて公開された新曲であることが明らかになり、さらに期待を高めている。今回の投稿にファンたちは「今日なの?」「ミュージックビデオの撮影現場かな」「心臓が踊る」「この日だけを待ってきた」などの反応を見せている。これに先立って彼は、シルエットが現れ始めた予告コンテンツ第3弾まで公開し、カムバックが近づいていることを暗示した。本日、韓国で放送される「ユ・クイズ ON THE BLOCK」の放送を控え、新曲の公開とともにカムバックに言及するのか、注目が集まっている。G-DRAGONが出演する「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は、韓国で本日午後8時45分に放送される。また彼は、11月23日に京セラドーム大阪で開催されるK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」への出演も発表し、ファンを喜ばせている。※動画はクリックまたはタップで閲覧できます。