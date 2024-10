【Sound Blaster GS5】11月上旬 発売予定価格:11,000円

クリエイティブメディアは、2.0チャンネルサウンドバー「Sound Blaster GS5」を11月上旬に発売する。価格は11,000円。

本商品は、ピーク出力60Wというパワフルなサウンドが楽しめるゲーミングサウンドバー。楕円状のドライバーと内蔵のバスチューブによって深みのある低音の効いたサウンドが楽しめるほか、「SuperWide」機能によってサウンドステージを広げ、没入感のあるゲーミングオーディオ体験に浸ることができる。

PCとのUSB接続時には「Creative」アプリを利用可能で、Sound Blasterの「Acoustic Engine オーディオエンハンスメント」によってゲームオーディオ体験がより向上するほか、イコライザーやライティングの操作も可能。Bluetooth接続や光デジタル接続、アナログ接続にも対応しており、スマートフォンやコンソール機など様々なデバイスで使用できる。

【「Sound Blaster GS5」のスペック】 スピーカー構成 一体型ステレオスピーカー スピーカー出力 15W ×2 RMS(ピーク出力60W) ドライバー 3.35×2.16インチ フルレンジ楕円ドライバー 周波数特性 65Hz~20kHz SN比 >85dB 再生モード USBオーディオ/Bluetooth/AUX/光デジタル 入力端子 USB Type-C、AUX入力(ステレオ3.5mm)、光デジタル入力(角型) 出力端子 ヘッドホン出力(ステレオ3.5mm) サイズ W510mm×H82.6mm×D102.7mm 重量 約1.5kg 製品内容 サウンドバー本体、電源アダプター&ACプラグ、USB A-Cケーブル(約1.5m)、IRリモコン、クイックスタートガイド

