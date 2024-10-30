À¾ÉðÉü¸¢¤Ï¡Öº´ÇìÄá¾ë¹â¥³¥ó¥Ó¡×¤Ë´üÂÔ¡¡2Ç¯Á°¤Ï¥É¥é2³°Ìî¼ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥É¥é3¤Ç150¥¥í±¦ÏÓ¤¬²ÃÆþ¡ÖÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤Ï30Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ÂçÊ¬¡¦º´ÇìÄá¾ë¹â¤Î¼íÀ¸¡Ê¤«¤ê¤å¤¦¡ËÀ»¿¿Åê¼ê¡Ê17¡Ë¤ËÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤ÎÆ±¹»¤Ç»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶å½£Ã´Åö¤Î³ÙÌîÎµÌé¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á´¶¡£µåÂ®¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¤Î¿¤Ó¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¾Íè¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤«¤é¤Ï2Ç¯Á°¤â¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¸ÅÀîÍºÂç³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£³ÙÌî¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¿ô»ú¤¬µåÃÄ¤Î´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º£µ¨¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿»â»Ò¤ÎÉü³è¤òÅêÂÇ¤Î¡Öº´ÇìÄá¾ë¥³¥ó¥Ó¡×¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¼íÀ¸¤Ï¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¤Î±¦¤ÎËÜ³ÊÇÉ¡£ÂçÊ¬¾¦»þÂå¤Ë¿¹²¼Äª¿Î¡Ê¹Åç¡Ë¤ò°é¤Æ¤¿ÅÏîµÀµÍº´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ç¤á¤¤á¤À®Ä¹¤·¡¢ºÇÂ®150¥¥í¤ò¸Ø¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤âÀ¾Éð¤ÎÀ¾¸ý¿·´ÆÆÄ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¿§»æ¤ò¼ê¤Ë¡ÖÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤«¤éÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤äÊÑ²½µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆ±¤¸àÅÏîµÌç²¼À¸á¤Î¿¹²¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£³ÙÌî¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¿¹²¼¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤¹Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë