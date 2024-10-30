中国甘粛省博物館で感じる仏教芸術の美

甘粛省の石窟保護に関する解説を聞く来館者。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

【新華社蘭州10月30日】中国甘粛省はシルクロードの東部に位置し、西域から伝わった仏教の通り道となっていた。省内に豊富に残る仏教遺跡や文化財は、中国仏教の発展史において重要な地位を占めている。省都・蘭州市にある甘粛省博物館は常設展「荘厳妙相−甘粛仏教芸術」で100点（組）を超える仏教文化財を陳列し、同省の仏教文化をあらゆる角度から紹介している。

中国甘粛省博物館で感じる仏教芸術の美

「荘厳妙相−甘粛仏教芸術」展の展示ホール入口。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

甘粛省博物館は1939年に創設され、国家1級博物館に指定されている。同省の古代から近現代に至る貴重な歴史的遺物と自然標本計8万点（組）余りを所蔵。有名な展示品には仏教文化財のほか、甘粛彩陶（彩文土器）、漢・唐代のシルクロードにまつわる文化財、古生物化石などがある。（2）甘粛省博物館で感じる仏教芸術の美

中国甘粛省博物館で感じる仏教芸術の美

「荘厳妙相−甘粛仏教芸術」展の様子。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

中国甘粛省博物館で感じる仏教芸術の美

展示品の仏冠。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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石窟のレプリカを見学する来館者。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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1958年に甘粛省武威市の天梯山石窟で出土した菩薩像壁画。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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1976年に甘粛省荘浪県で出土した卜（ぼく）氏石造像塔を鑑賞する来館者。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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北魏（386〜534年）時代の仏頭像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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唐代（618〜907年）の石仏頭像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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唐代（618〜907年）の彩塑菩薩頭像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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西夏文字による仏説観弥勒菩薩上生兜率天経（ぶっせつかんみろくぼさつじょうしょうとそつてんきょう）。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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宋代（960〜1279年）の鎏金模製仏坐像（りゅうきんもせいぶつざぞう）。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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金代（1115〜1234年）の緑釉（りょくゆう）陶塔。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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元代（1271〜1368年）の延祐印本経。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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元代（1271〜1368年）の泥千仏像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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元代（1271〜1368年）の金剛杵（こんごうしょ）。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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明代（1368〜1644年）の永楽款鎏金銅無量寿仏像（えいらくかんりゅうきんどうむりょうじゅぶつぞう）。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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常設展で展示された転法輪柱と造像塔。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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常設展で展示された転法輪柱。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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明代（1368〜1644年）の勝楽金剛（しょうらくこんごう）銅像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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明代（1368〜1644年）の銅鎏金（りゅうきん）十一面観音像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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明代（1368〜1644年）の鎏金（りゅうきん）観音立像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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清代（1644〜1911年）の旃檀（せんだん）仏銅像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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清代（1644〜1911年）の左旋法螺（させんほら）。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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清代（1644〜1911年）の銅鎏金大威徳金剛像（どうりゅうきんだいいとくこんごうぞう）。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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清代（1644〜1911年）の勝楽金剛（しょうらくこんごう）銅像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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清代（1644〜1911年）の金剛亥母（こんごうがいも）銅像（左）と迦陵頻伽（かりょうびんが）銅像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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清代（1644〜1911年）の四臂（しひ）観音銅坐像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

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清代（1644〜1911年）の三面六臂（さんめんろっぴ）馬頭金剛銅像。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）

中国甘粛省博物館で感じる仏教芸術の美

展示品の念珠、法剣、浄水碗。（9月10日撮影、蘭州＝新華社記者/呉寒氷）