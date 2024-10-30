これからの予定【発言・イベント】
18:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見
21:30 リーブス英財務相、予算案発表
23:30 米週間石油在庫統計
31日
0:00 シュナーベルECB理事、欧州経済政策研究センター（CEPR）会議「EURO at 25 and BEYOND」出席
0:15 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント「金融政策の展望：ボラティリティ、供給ショック、インフレ」講演
3:00 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
5:15 マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、上院常任委員会出席
日銀金融政策決定会合（1日目、31日まで）
ネタニヤフ・イスラエル首相、レバノンとの外交的解決に向けた取り組みについて会合開催
米主要企業決算
メタプラットフォームズ、イーライリリー、コインベース、マイクロソフト、スターバックス、ドアダッシュ、ロク、キャタピラー、イーベイ、バイオジェン、アムジェン、クラフトハインツ、シェイクシャック、アッヴィ
※予定は変更されることがあります。
21:30 リーブス英財務相、予算案発表
23:30 米週間石油在庫統計
31日
0:00 シュナーベルECB理事、欧州経済政策研究センター（CEPR）会議「EURO at 25 and BEYOND」出席
0:15 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント「金融政策の展望：ボラティリティ、供給ショック、インフレ」講演
3:00 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演
5:15 マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、上院常任委員会出席
日銀金融政策決定会合（1日目、31日まで）
ネタニヤフ・イスラエル首相、レバノンとの外交的解決に向けた取り組みについて会合開催
米主要企業決算
メタプラットフォームズ、イーライリリー、コインベース、マイクロソフト、スターバックス、ドアダッシュ、ロク、キャタピラー、イーベイ、バイオジェン、アムジェン、クラフトハインツ、シェイクシャック、アッヴィ
※予定は変更されることがあります。