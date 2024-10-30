18:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見

21:30 リーブス英財務相、予算案発表

23:30 米週間石油在庫統計



31日

0:00 シュナーベルECB理事、欧州経済政策研究センター（CEPR）会議「EURO at 25 and BEYOND」出席

0:15 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント「金融政策の展望：ボラティリティ、供給ショック、インフレ」講演

3:00 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演

5:15 マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、上院常任委員会出席



日銀金融政策決定会合（1日目、31日まで）

ネタニヤフ・イスラエル首相、レバノンとの外交的解決に向けた取り組みについて会合開催



米主要企業決算

メタプラットフォームズ、イーライリリー、コインベース、マイクロソフト、スターバックス、ドアダッシュ、ロク、キャタピラー、イーベイ、バイオジェン、アムジェン、クラフトハインツ、シェイクシャック、アッヴィ



※予定は変更されることがあります。

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