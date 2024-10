TOMORROW X TOGETHER、新曲「Forty One Winks」プレビュー映像を公開…爽やかな雰囲気

TOMORROW X TOGETHERが爽やかな雰囲気の新曲を紹介した。30日0時、グループの公式SNSにて「The Star Chapter: SANCTUARY」の収録曲「Forty One Winks」のプレビュー映像を公開した。映像の中で5人のメンバーは、滑らかなダンスを披露している。先日公開された「Heaven」「Higher Than Heaven」のプレビューと同様に爽やかな魅力を中心に、より一層成熟して余裕のある雰囲気で人々をときめかせた。ここに甘い歌声と豊かなサウンド、グルービーなリズムの調和が印象的だ。

「Forty One Winks」はお互いを心の中の安全地帯に連れていく“特別な関係”について語る。短い昼寝を意味する「Forty winks」に着目し、昼寝から目覚めた星の瞬きを“41番目のウィンク”として解釈した。“ついに再会したあなたと私の姿”を眠りから覚めた星で表現したTOMORROW X TOGETHER特有の童話的物語が込められた楽曲だ。TOMORROW X TOGETHERは11月4日午後6時、7thミニアルバム「The Star Chapter: SANCTUARY」を発売する。これに先立ち、31日と11月1日にタイトル曲「Over The Moon」のミュージックビデオの予告映像を公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げる予定だ。カムバックに先立ち、来月1〜3日、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園KSPO DOMEにて3回目のワールドツアーのアンコールコンサート「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT : PROMISE' ENCORE IN SEOUL」を開催する。