明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

０９：３０ 豪・小売売上高

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

０９：３０ 豪・輸入物価指数

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：３０ 中・サービス業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１９：００ ユーロ・失業率

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ 日・外国為替介入実績

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」

※シンガポール，マレーシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：住友林<1911>，ＪＴ<2914>，モノタロウ<3064>，ＺＯＺＯ<3092>，日本酸素<4091>，協和キリン<4151>，積水化<4204>，武田<4502>，小野薬<4528>，第一三共<4568>，大塚ＨＤ<4578>，大塚商会<4768>，豊田織<6201>，三菱電<6503>，富士電機<6504>，富士通<6702>，ルネサス<6723>，パナＨＤ<6752>，デンソー<6902>，レーザーテク<6920>，アイシン<7259>，スクリン<7735>，ＨＯＹＡ<7741>，豊通商<8015>，住友商<8053>，ＪＲ東日本<9020>，阪急阪神<9042>，商船三井<9104>，ＡＮＡＨＤ<9202>，大ガス<9532>，コナミＧ<9766>ほか

※海外企業決算発表：アップル，メルク，インテル，アマゾン・ドット・コム，サムスン電子



出所：MINKABU PRESS